Рассчитана фактическая нерегулируемая цена на розничном рынке электроэнергии в Белгородской области за май

При расчетах использовались фактические значения нерегулируемой цены, ежемесячно определяемые НП «АТС» для потребителей с интегральным учетом (в мае они составили 527,27 руб./Мвт.ч по двухставочному тарифу, 739,47 руб./Мвт.ч – по одноставочному). На сайте Администратора торговой системы содержатся также и предельные уровни для потребителей, рассчитывающихся по зонным тарифам (538,40 руб./Мвт.ч для ночной зоны, 812,92 – для полупиковой, 910,04 – для пиковой).