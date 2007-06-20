Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2007,, 05:53

Published 20 июня 2007,, 05:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Рассчитана фактическая нерегулируемая цена на розничном рынке электроэнергии в Белгородской области за май

20 июня 2007, 05:53
На очередном заседании рабочей группы гарантирующего поставщика электроэнергии на территории области ОАО «Белгородская сбытовая компания» определены предельные уровни нерегулируемых цен на розничном рынке и объемы поставок по нерегулируемым ценам в мае 2007 года.

При расчетах использовались фактические значения нерегулируемой цены, ежемесячно определяемые НП «АТС» для потребителей с интегральным учетом (в мае они составили 527,27 руб./Мвт.ч по двухставочному тарифу, 739,47 руб./Мвт.ч – по одноставочному). На сайте Администратора торговой системы содержатся также и предельные уровни для потребителей, рассчитывающихся по зонным тарифам (538,40 руб./Мвт.ч для ночной зоны, 812,92 – для полупиковой, 910,04 – для пиковой).

В мае фактическое значение нерегулируемой цены для потребителей ОАО «Белгородская сбытовая компания» с интегральным учетом по двуставочному тарифу (водоканал, предприятия ЖКХ и бюджета) составило 1036,01 руб., по одноставочному (водоканал, предприятия ЖКХ и бюджета) – 1004,34 руб. Эти данные, а также расчеты уровней предельных цен по интервальному учету, для потребителей, рассчитывающихся по двухставочному и одноставочному тарифам, опубликованы на сайте компании.

#Новости#Экономика#Мария#Сбытовая компания#Гарантирующий поставщик#Розничный рынок электроэнергии
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18