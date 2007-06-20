Рассчитана фактическая нерегулируемая цена на розничном рынке электроэнергии в Белгородской области за май

Posted 20 июня 2007,, 05:53
Published 20 июня 2007,, 05:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
При расчетах использовались фактические значения нерегулируемой цены, ежемесячно определяемые НП «АТС» для потребителей с интегральным учетом (в мае они составили 527,27 руб./Мвт.ч по двухставочному тарифу, 739,47 руб./Мвт.ч – по одноставочному). На сайте Администратора торговой системы содержатся также и предельные уровни для потребителей, рассчитывающихся по зонным тарифам (538,40 руб./Мвт.ч для ночной зоны, 812,92 – для полупиковой, 910,04 – для пиковой).
В мае фактическое значение нерегулируемой цены для потребителей ОАО «Белгородская сбытовая компания» с интегральным учетом по двуставочному тарифу (водоканал, предприятия ЖКХ и бюджета) составило 1036,01 руб., по одноставочному (водоканал, предприятия ЖКХ и бюджета) – 1004,34 руб. Эти данные, а также расчеты уровней предельных цен по интервальному учету, для потребителей, рассчитывающихся по двухставочному и одноставочному тарифам, опубликованы на сайте компании.