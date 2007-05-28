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Posted 28 мая 2007,, 08:03

Published 28 мая 2007,, 08:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Украшены ветвями берёзы белгородские храмы…

28 мая 2007, 08:03
В пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения Церковь праздновала важное событие. Пятидесятница или праздник Святой Троицы – воспоминание об ипостасном явлении, сошествии Святого Духа на апостолов, рождении Христианской Церкви.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.

Был третий час дня, по еврейскому счёту часов, то есть, по-нашему, – девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали.

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошёл на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших её, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трёх тысяч человек. Таким образом, начала устраиваться на земле Церковь Христова.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками, цветами. Обычай этот идёт ещё от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

По материалам сайта samru.ru

Фото Дмитрия Николаева

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