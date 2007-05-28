Украшены ветвями берёзы белгородские храмы…

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками, цветами. Обычай этот идёт ещё от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.