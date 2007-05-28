Украшены ветвями берёзы белгородские храмы…

Posted 28 мая 2007,, 08:03
Published 28 мая 2007,, 08:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.
Был третий час дня, по еврейскому счёту часов, то есть, по-нашему, – девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошёл на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших её, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трёх тысяч человек. Таким образом, начала устраиваться на земле Церковь Христова.
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками, цветами. Обычай этот идёт ещё от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.
В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
Фото Дмитрия Николаева