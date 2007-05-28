Белгородские волейболисты стали призерами этапа Мировой Серии

Posted 28 мая 2007,, 10:56
Published 28 мая 2007,, 10:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Станислав и Александр свой матч в квалификации проиграли. Правда, в трех сетах, причем в решающей партии швейцарский дуэт Bleiker-Beck одержал победу со счетом 19:17.
Игорь Колодинский и Дмитрий Барсук в ходе турнира последовательно обыграли португальцев Pedrosa-Rosas, голландцев Schuil-Nummerdor, бразильцев Harley-Pedro, латышей Samoilovs-Plavins – всех со счетом 2:0!
В полуфинале сетка свела белгородских «пляжников» с сильнейшей парой мира, представителями Бразилии Emanuel-Ricardo. Наши волейболисты уступили им, но в матче за третье место были сильнее испанской команды Herrera-Mesa – снова 2:0. Победитель этапа определялся в споре двух бразильских пар. В итоге лучшим в Италии стал дуэт Fabio Luiz-Marcio Araujo.
Заняв третье место, наши волейболисты повторили достижение семилетней давности, когда в июне 2000 года Сергей Ермишин в паре с Михаилом Кушнеревым занял третье место на этапе Мировой Серии в Тенерифе. Как отметил Игорь Колодинский в интервью для сайта bvre.ru, первая игра далась ему и Дмитрию Барсуку тяжело, особенно первая партия. Но после они собрались, и все пошло по накатанной.
- Как игралось с испанцами? Не давило ли поражение от них неделю назад в Австрии?
Игорь Колодинский: - За бронзу отыграли просто здорово. Очень хотелось медаль, в Китае ведь остались без пьедестала. А тут второй шанс, да еще и мы в хорошей форме. Поражение не давило, скорее наоборот - придавало сил, так как мы не любим оставаться в долгу. Обидно за полуфинал - своей игры не показали. В чем дело, сказать трудно.
- Какие мысли первыми появились в голове после победы в «бронзовом» матче?
Игорь Колодинский: - Сразу после победы в голове промелькнула куча мыслей - что могли бы играть и за золото, ну вот и медаль, обрадовались за своих родных, что болели за нас, рады были за тренера, что привел нас медалям.
Дмитрий Барсук: - 9 лет потраченной молодости, не видя жену и ребенка, может и стоят таких моментов, когда стоишь на пьедестале.
Оба: - Всем нашим болельщикам огромный привет и спасибо за поддержку!
Одновременно с третьим этапом Мировой Серии прошел третий этап чемпионата России по пляжному волейболу. Выбыв из квалификационного турнира в Италии, Станислав Еремин и Александр Кузьмичев прибыли в Смоленск, чтобы побороться за звание сильнейших на российских площадках.
Кроме них, на турнире в Смоленске участвовали другие белгородские пары: Богдан Олефир-Александр Соколов, Вячеслав Махортов-Игорь Венгеровский и Михаил Кушнерев-Александр Лихолетов. Махортов и Венгеровский не смогли выйти из квалификации, а Кушнерев и Лихолетов, проиграв два матча, выбыли из борьбы в основной сетке. В итоге лучшими из белгородцев на этом этапе стали Кузьмичев и Еремин, занявшие 4 место.
Баталии на пляжах в это жаркое время не стихают. Уже 31 мая в Москве пройдет второй этап Евротура. Представительство России на домашнем турнире внушительное – девять пар, из которых три (Колодинский-Барсук, Еремин-Кузьмичев и Кушнерев-Лихолетов) будут защищать честь белгородского клуба.
А в Белгороде 27 мая открыли сезон пляжного волейбола. В городском турнире приняли участие более 70 юных волейболистов.
Фото с сайта FIVB и Дмитрия Николаева