Белгородские волейболисты стали призерами этапа Мировой Серии

Игорь Колодинский: - За бронзу отыграли просто здорово. Очень хотелось медаль, в Китае ведь остались без пьедестала. А тут второй шанс, да еще и мы в хорошей форме. Поражение не давило, скорее наоборот - придавало сил, так как мы не любим оставаться в долгу. Обидно за полуфинал - своей игры не показали. В чем дело, сказать трудно.