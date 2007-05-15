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Posted 15 мая 2007,, 05:15

Published 15 мая 2007,, 05:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Кадастр отходов производства поможет ликвидировать несанкционированные свалки

15 мая 2007, 05:15
В области утвержден порядок ведения регионального кадастра отходов производства. Постановлением правительства области такой список ведется с первого квартала этого года.

Предприятия должны предоставить данные производственного контроля по обращению с отходами и потребления сырья на объекте; результаты инвентаризации отбросов и мест их размещения; результаты природоохранных мероприятий.

Экологи упорядочат информацию от юридических лиц о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасных отходов производства, а также сведения об условиях и объектах их хранения, технологиях обезвреживания.

С помощью такой меры для всех производственных отходов будет установлен класс опасности, составлен паспорт. Каждое предприятие должно иметь лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку вредных веществ и получить лимит на их размещение.

При этом в качестве источников загрязняющих среду соединений и материалов рассматриваются предприятия и организации таких сфер деятельности, как сельское хозяйство, медицина, промышленные площадки упаковки и хранения, станции ремонта технического и электрического оборудования, строительство, общественное питание и многие другие.

Региональный кадастр поможет разработать стандарты по управлению отходами для каждого предприятия, ликвидировать несанкционированные свалки.

Специалисты Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области будут ежегодно готовить аналитический материал для разработки методов снижения негативного воздействия промышленных отходов на окружающую среду, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Свалка#Кадастр#Экологический надзор#Отходы производства
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