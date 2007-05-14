В области вводится реестр розничных рынков

Для получения торгового места на рынке, согласно принятому постановлением порядку заключения договора, лицо, желающее вести торговлю, обязано подать в управляющую компанию заявление. В нем должна быть указана информация о заявителе, данные документа о постановке на учет в налоговом органе, сроки и цели использования торгового места и сведения о продавцах, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.