В области вводится реестр розничных рынков

Posted 14 мая 2007,, 06:09
Published 14 мая 2007,, 06:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Этим документом утверждены порядок формирования, ведения и форма реестра розничных рынков, расположенных на территории области; формы разрешения на право организации рынка и порядок заключения и типовая форма договора о предоставления торгового места на рынке.
Реестр розничных рынков будет сформирован Департаментом экономического развития области. В него войдут сведения о количестве и видах торговых мест на рынках области и сведения об управляющих рынками компаниях.
Для получения торгового места на рынке, согласно принятому постановлением порядку заключения договора, лицо, желающее вести торговлю, обязано подать в управляющую компанию заявление. В нем должна быть указана информация о заявителе, данные документа о постановке на учет в налоговом органе, сроки и цели использования торгового места и сведения о продавцах, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.