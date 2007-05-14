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Posted 14 мая 2007,, 06:09

Published 14 мая 2007,, 06:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В области вводится реестр розничных рынков

14 мая 2007, 06:09
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление правительства области «О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Этим документом утверждены порядок формирования, ведения и форма реестра розничных рынков, расположенных на территории области; формы разрешения на право организации рынка и порядок заключения и типовая форма договора о предоставления торгового места на рынке.

Реестр розничных рынков будет сформирован Департаментом экономического развития области. В него войдут сведения о количестве и видах торговых мест на рынках области и сведения об управляющих рынками компаниях.

Для получения торгового места на рынке, согласно принятому постановлением порядку заключения договора, лицо, желающее вести торговлю, обязано подать в управляющую компанию заявление. В нем должна быть указана информация о заявителе, данные документа о постановке на учет в налоговом органе, сроки и цели использования торгового места и сведения о продавцах, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Торговля#Розничный рынок#Трудовой кодекс
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