Новая песня храма

В этом году храму Архангела Михаила в селе Теплый Колодезь исполняется 175 лет. Первая неделя Великого поста для прихожан этой церкви была ознаменована радостным событием: на колокольню после освящения был поднят новый колокол. На средства прихожан и уроженцев села, ныне проживающих в Калуге и Москве, начались восстановление и ремонт храма. Уже заменены рамы и входная дверь. В планах – наружный ремонт, восстановление куполов в их первоначальном виде, приобретение звонницы, сообщает сайт Губкинской территориальной администрации.