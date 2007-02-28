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Posted 28 февраля 2007,, 10:19

Published 28 февраля 2007,, 10:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новая песня храма

28 февраля 2007, 10:19
Первая неделя Великого поста для прихожан храма Архангела Михаила в селе Теплый Колодезь Губкинского района Белгородской области была ознаменована радостным событием: на колокольню после освящения был поднят новый колокол.

В этом году храму Архангела Михаила в селе Теплый Колодезь исполняется 175 лет. Первая неделя Великого поста для прихожан этой церкви была ознаменована радостным событием: на колокольню после освящения был поднят новый колокол. На средства прихожан и уроженцев села, ныне проживающих в Калуге и Москве, начались восстановление и ремонт храма. Уже заменены рамы и входная дверь. В планах – наружный ремонт, восстановление куполов в их первоначальном виде, приобретение звонницы, сообщает сайт Губкинской территориальной администрации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Колокол#Колокольня#Теплый колодезь
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