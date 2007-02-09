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Posted 9 февраля 2007,, 06:37

Published 9 февраля 2007,, 06:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

И Белгороду, и Череповцу нужна только победа

9 февраля 2007, 06:37
8 и 9 февраля белгородская волейбольная команда «Университет-Белогорье» в рамках третьего тура полуфинального этапа первенства России среди женских команд высшей лиги «А» на выезде играет с череповецкой «Северсталью».

Белгородки приехали в Череповец в ранге единоличных лидеров зоны «Европа». Они полны желанием максимально пополнить свой и без того солидный «очковый запас».

«Северстали» тоже нужна только победа. Поэтому матчи обещают быть напряженными. Как отметил старший тренер череповецкой дружины Владимир Пилипенко в интервью CHNEWS: «Команда очень опытная, во всех линиях ровная. Своих ошибок белгородки делают мало. Поэтому здесь надо выигрывать только за счет качества собственной игры. Наша задача: в играх с лидером одно очко надо брать обязательно».

Вчера белгородские волейболистки обыграли "Северсталь" со сечтом 3:2. Сегодня состоится повторная встреча.

20 и 21 февраля «Университет» проведет тур в Белгороде. Соперницами команды Владимира Кузюткина станут волейболистки «Прометея» (Уфа).

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Северсталь#Университет-белогорье#Череповец
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