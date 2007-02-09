И Белгороду, и Череповцу нужна только победа

Posted 9 февраля 2007,, 06:37
Published 9 февраля 2007,, 06:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородки приехали в Череповец в ранге единоличных лидеров зоны «Европа». Они полны желанием максимально пополнить свой и без того солидный «очковый запас».
«Северстали» тоже нужна только победа. Поэтому матчи обещают быть напряженными. Как отметил старший тренер череповецкой дружины Владимир Пилипенко в интервью CHNEWS: «Команда очень опытная, во всех линиях ровная. Своих ошибок белгородки делают мало. Поэтому здесь надо выигрывать только за счет качества собственной игры. Наша задача: в играх с лидером одно очко надо брать обязательно».
Вчера белгородские волейболистки обыграли "Северсталь" со сечтом 3:2. Сегодня состоится повторная встреча.
20 и 21 февраля «Университет» проведет тур в Белгороде. Соперницами команды Владимира Кузюткина станут волейболистки «Прометея» (Уфа).