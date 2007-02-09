И Белгороду, и Череповцу нужна только победа

«Северстали» тоже нужна только победа. Поэтому матчи обещают быть напряженными. Как отметил старший тренер череповецкой дружины Владимир Пилипенко в интервью CHNEWS: «Команда очень опытная, во всех линиях ровная. Своих ошибок белгородки делают мало. Поэтому здесь надо выигрывать только за счет качества собственной игры. Наша задача: в играх с лидером одно очко надо брать обязательно».