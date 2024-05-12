В минздраве рассказали о погибших и пострадавших в Белгороде после атак ВСУ

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Белгород с утра пережил несколько мощных обстрелов. В результате первого обрушился подъезд дома на улице Щорса. Число жертв превысило 10 человек. По последним данным федерального МЧС, речь идёт уже о 12 жертвах. Двое из них — дети.
Число пострадавших в результате утренней атаки, по данным регионального минздрава, выросло до 31. Среди пострадавших есть двое детей. 12 взрослых доставили в больницы города. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
Из-за вечернего обстрела Белгорода погибли три человека, одна из жертв — 17-летняя девушка. Пострадали пятеро, троих из них госпитализировали.
Сейчас медики решают вопрос о необходимости перевода пострадавших в федеральные клиники.