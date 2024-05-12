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Больница

В минздраве рассказали о погибших и пострадавших в Белгороде после атак ВСУ

12 мая 2024, 19:50
Фото: 1MI
Больница
В результате обрушения дома на улице Щорса погибло больше 10 человек, пострадали — свыше 30. Кроме того, после вечернего обстрела Белгорода погибли трое, ещё пятеро ранены. Подробности сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Белгород с утра пережил несколько мощных обстрелов. В результате первого обрушился подъезд дома на улице Щорса. Число жертв превысило 10 человек. По последним данным федерального МЧС, речь идёт уже о 12 жертвах. Двое из них — дети.

Число пострадавших в результате утренней атаки, по данным регионального минздрава, выросло до 31. Среди пострадавших есть двое детей. 12 взрослых доставили в больницы города. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

Из-за вечернего обстрела Белгорода погибли три человека, одна из жертв — 17-летняя девушка. Пострадали пятеро, троих из них госпитализировали.

Сейчас медики решают вопрос о необходимости перевода пострадавших в федеральные клиники.

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