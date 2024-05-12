В Белгороде сделали важное заявление о работе крупных торговых центров 13 мая

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В Белгороде завтра, 13 мая, не будут работать некоторые торговые центры. Ограничение продлили для крупных ТЦ, расположенных на Харьковской горе.
Остальные торговые центры продолжат работать в штатном режиме. Если оперативная обстановка изменится, решение скорректируют.
Напомним, что вчера и сегодня под обстрелы попал «Сити Молл». Также накануне от атаки ВСУ пострадал «Модный бульвар». После этого было принято решение об ограничении работы ТЦ на Харгоре 12 мая.