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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Ограничения работы некоторых крупных ТЦ в Белгороде продлили

В Белгороде сделали важное заявление о работе крупных торговых центров 13 мая

12 мая 2024, 18:11
Фото: 1MI

Ограничения работы некоторых крупных ТЦ в Белгороде продлили

13 мая в Белгороде вновь не будут работать крупные торговые центры на Харьковской горе. Это решение озвучили мэрия и региональный министр сельского хозяйства Андрей Антоненко.

В Белгороде завтра, 13 мая, не будут работать некоторые торговые центры. Ограничение продлили для крупных ТЦ, расположенных на Харьковской горе.

Остальные торговые центры продолжат работать в штатном режиме. Если оперативная обстановка изменится, решение скорректируют.

Напомним, что вчера и сегодня под обстрелы попал «Сити Молл». Также накануне от атаки ВСУ пострадал «Модный бульвар». После этого было принято решение об ограничении работы ТЦ на Харгоре 12 мая.

Крупные ТЦ и рынки на Харгоре в Белгороде на день приостановили работу
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