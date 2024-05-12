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В Белгороде во время обстрела ВСУ 12 мая пострадали 19 человек

В Белгороде во время обстрела ВСУ 12 мая пострадали 19 человек

12 мая 2024, 11:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Погибшие пока не обнаружены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Шесть человек после оказания медпомощи были отпущены домой. Остальные находятся в больницах.

В областном центре сегодня при обстреле ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома. В подъезде было расположено 40 квартир. Во время эвакуации жителей и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

Всего в городе, по предварительной информации, во время обстрела пострадали 19 человек, среди них есть двое детей. Всех раненых скорая отвезла в больницы. Шесть пострадавших получили необходимую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.

Губернатор сообщил, что при необходимости тяжёлых раненых отвезут в клиники Москвы. Также глава региона подчеркнул, что погибшие пока не обнаружены.

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#Алина Харина#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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