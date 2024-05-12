В Белгороде во время обстрела ВСУ 12 мая пострадали 19 человек

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В областном центре сегодня при обстреле ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома. В подъезде было расположено 40 квартир. Во время эвакуации жителей и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.
Всего в городе, по предварительной информации, во время обстрела пострадали 19 человек, среди них есть двое детей. Всех раненых скорая отвезла в больницы. Шесть пострадавших получили необходимую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.
Губернатор сообщил, что при необходимости тяжёлых раненых отвезут в клиники Москвы. Также глава региона подчеркнул, что погибшие пока не обнаружены.