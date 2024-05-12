Крупные ТЦ и рынки на Харгоре в Белгороде на день приостановили работу

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
К властям с вопросом о работе ТЦ обратились местные жители. Ситуацию разъяснил Андрей Антоненко. Он сообщил, что сегодня, 12 мая, крупные торговые центры и рынки в районе Харгоры в Белгороде работать не будут. Решение приняли власти совместно с предпринимателями в связи с оперативной обстановкой.
«Работа продуктовых магазинов за исключением ТЦ „Лента“ не ограничена», — написал Андрей Антоненко.
В соцсетях «Сити-Молла» накануне сообщили, что в ТЦ будет работать только «Европа» (с 09:00 до 18:00), аптека и зоомагазин (с 10:00 до 18:00).