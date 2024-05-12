Крупные ТЦ и рынки на Харгоре в Белгороде на день приостановили работу

К властям с вопросом о работе ТЦ обратились местные жители. Ситуацию разъяснил Андрей Антоненко. Он сообщил, что сегодня, 12 мая, крупные торговые центры и рынки в районе Харгоры в Белгороде работать не будут. Решение приняли власти совместно с предпринимателями в связи с оперативной обстановкой.