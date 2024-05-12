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Торговый центр

Крупные ТЦ и рынки на Харгоре в Белгороде на день приостановили работу

12 мая 2024, 08:20
Фото: 1MI
Торговый центр
Такое решение было принято властями совместно с предпринимателями в связи с оперативной обстановкой. Подробности сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.

К властям с вопросом о работе ТЦ обратились местные жители. Ситуацию разъяснил Андрей Антоненко. Он сообщил, что сегодня, 12 мая, крупные торговые центры и рынки в районе Харгоры в Белгороде работать не будут. Решение приняли власти совместно с предпринимателями в связи с оперативной обстановкой.

«Работа продуктовых магазинов за исключением ТЦ „Лента“ не ограничена», — написал Андрей Антоненко.

В соцсетях «Сити-Молла» накануне сообщили, что в ТЦ будет работать только «Европа» (с 09:00 до 18:00), аптека и зоомагазин (с 10:00 до 18:00).

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Магазины#Торговые центры#Белгород#Рынки
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