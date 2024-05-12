Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о досрочном вводе каникул в школах Белгорода

Гладков: объявление досрочных каникул в школах не обеспечит безопасность детей

12 мая 2024, 19:48
Фото: Изображение Midjourney

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о досрочном вводе каникул в школах Белгорода

Во время вечернего эфира губернатора спросили, будут ли в белгородских школах досрочно заканчивать учебный год.
Сюжет
Школы

Глава региона ответил, что не видит причин заканчивать учебный год досрочно, потому что все школьники в Белгороде и приграничных районах обучаются удалённо.

Гладков попросил обратившуюся с этой просьбой разъяснить смысл решения отпустить детей на каникулы. Все дети в Белгороде и других обстреливаемых районах находятся на дистанте.

«Моё главное предложение — детей вывозить из региона. Если они по решению родителей находятся дома, то нахождение их на дистанционном обучении в квартирах, по-моему, более безопасно, чем когда дети находятся на улице во время обстрелов. Введением досрочных каникул мы не решим вопросов безопасности», — заявил Гладков.

Напомним, более десяти тысяч детей на время вывезли из Белгородской области в другие регионы. Предлагалось оставить их там до конца учебного года. Однако некоторые родители высказали пожелания вернуть своих детей домой раньше.

Из-под завалов в Белгороде достали ещё троих погибших, двое из них — дети
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в БелгородеДвоих детей достали из-под завалов подъезда многоэтажки в БелгородеНазвана дата, когда белгородские школьники начнут возвращаться из других регионов
#Евгений Грицков#Школы#Новости Белгорода#Учебный год#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Досрочные каникулы#Дистантное обучение#Учеба удалённо#Обстреливаемые районы
Подпишитесь
Ещё одного погибшего обнаружили спасатели под завалами в Белгороде
Сегодня, 19:41
От атак ВСУ на Белгород за день погибли больше десяти человек
Сегодня, 19:03
В минздраве рассказали о погибших и пострадавших в Белгороде после атак ВСУ
Сегодня, 19:50
В Минобороны ответили, из-за чего в Белгороде вечером было громко
Сегодня, 18:06
В Белгороде сделали важное заявление о работе крупных торговых центров 13 мая
Сегодня, 18:11
"