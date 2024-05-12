Гладков: объявление досрочных каникул в школах не обеспечит безопасность детей

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Глава региона ответил, что не видит причин заканчивать учебный год досрочно, потому что все школьники в Белгороде и приграничных районах обучаются удалённо.
Гладков попросил обратившуюся с этой просьбой разъяснить смысл решения отпустить детей на каникулы. Все дети в Белгороде и других обстреливаемых районах находятся на дистанте.
«Моё главное предложение — детей вывозить из региона. Если они по решению родителей находятся дома, то нахождение их на дистанционном обучении в квартирах, по-моему, более безопасно, чем когда дети находятся на улице во время обстрелов. Введением досрочных каникул мы не решим вопросов безопасности», — заявил Гладков.
Напомним, более десяти тысяч детей на время вывезли из Белгородской области в другие регионы. Предлагалось оставить их там до конца учебного года. Однако некоторые родители высказали пожелания вернуть своих детей домой раньше.