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Posted 27 января 2007,, 08:21

Published 27 января 2007,, 08:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Вернуть реке жизнь и былую славу

27 января 2007, 08:21
Состояние рек и природных водоемов является своеобразным критерием общей экологической ситуации в регионе. И у жителей Грайворонского района Белгородской области в этом плане есть повод для беспокойства.

Некогда полноводная и величественная река Ворскла в последние годы значительно обмелела, да и чистой ее уже не назовешь. В ближайшей перспективе задумана реконструкция плотины на реке Ворскле. Предварительная стоимость работ – порядка 3,5 млн. рублей.

Уже подготовлена вся необходимая проектно-техническая документация. Генеральным разработчиком и подрядчиком проекта выступает ОАО «Стройинвестиция» из г. Белгорода. Намечено основательно укрепить берега реки, углубить дно, очистить с помощью земснаряда русло. Начнется процесс реконструкции весной, а полностью завершится к 2008 году, сообщает информационный портал Грайворонского района.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Грайворон#Плотина#Ворскла
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