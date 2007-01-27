Вернуть реке жизнь и былую славу

Некогда полноводная и величественная река Ворскла в последние годы значительно обмелела, да и чистой ее уже не назовешь. В ближайшей перспективе задумана реконструкция плотины на реке Ворскле. Предварительная стоимость работ – порядка 3,5 млн. рублей.