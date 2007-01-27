Вернуть реке жизнь и былую славу

Posted 27 января 2007,, 08:21
Published 27 января 2007,, 08:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Некогда полноводная и величественная река Ворскла в последние годы значительно обмелела, да и чистой ее уже не назовешь. В ближайшей перспективе задумана реконструкция плотины на реке Ворскле. Предварительная стоимость работ – порядка 3,5 млн. рублей.
Уже подготовлена вся необходимая проектно-техническая документация. Генеральным разработчиком и подрядчиком проекта выступает ОАО «Стройинвестиция» из г. Белгорода. Намечено основательно укрепить берега реки, углубить дно, очистить с помощью земснаряда русло. Начнется процесс реконструкции весной, а полностью завершится к 2008 году, сообщает информационный портал Грайворонского района.