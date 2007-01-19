Геннадий Шипулин: «Наш волейбол надо вытаскивать из пропасти»

Posted 19 января 2007,, 10:02
Published 19 января 2007,, 10:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Другой бы на его месте давно почивал на лаврах да стриг купоны и прочие дивиденды с прошлых успехов. Но Шипулин не таков. Кажется, вся его жизнь – борьба. Складывается впечатление, что это состояние «вечного боя» ему даже по душе. К тому же Шипулин никогда не стеснялся говорить правду.
– Геннадий Яковлевич, ваш «Локомотив-Белогорье», сильно обновившись в межсезонье, тем не менее по-прежнему представляет грозную силу. И за место в плей-офф Лиги чемпионов клуб сражается, и в первенстве России на ведущих ролях. Как вам удалось за короткое время создать из молодых и необстрелянных ребят боеспособную команду?
– Это произошло не вдруг. Да, в межсезонье команду покинули лидеры – Сергей Тетюхин, Александр Косарев, Вадим Хамутцких, вернулся на родину аргентинец Алехандро Спайич. Кто-то поспешил списать нас со счета. Но я-то и раньше знал, что у нас есть отличный резерв, и потому сознательно пошел на обновление. Ведь у нас была возможность сохранить прошлогодний состав, предложить огромные контракты Тетюхину, Косареву, Хамутцких, так, как это сделали в Казани. Но кому бы это пошло на пользу?! Представьте ситуацию, когда на площадку выходит игрок, у которого сумасшедший контракт, а рядом с ним парень талантливый, но молодой, и зарплата у него на несколько порядков ниже. Разве это правильно? Я считаю, лучше создать нормальную, ровную атмосферу.
– Судя по всему, вы абсолютно уверены в тех мальчишках, что сейчас составляют костяк «Локомотива»?
– У этих ребят огромный потенциал. Костя Лесик, Дима Красиков, Дима Мусэрский – все они могут и, уверен, будут играть намного сильнее. Или взять того же Романа Данилова, который прежде выступал на позиции диагонального. Он долго был вне поля моего зрения, находясь в молодежной сборной, с которой добился больших успехов. Там его использовали в разных амплуа, но сейчас я взялся сделать из него доигровщика. Для клуба, для сборной России. Данилов – парень талантливый, и у него должно получиться. Сейчас не в полную силу играет наш капитан Сергей Баранов. Сказывается травма плеча, с которой он приехал из сборной, где готовился к чемпионату мира.
– Но не только у Баранова возникли проблемы из-за сборной. Либеро Алексей Вербов, ставший на чемпионате мира лучшим в свое амплуа, так травмировал в Японии спину, что теперь, скорее всего, пропустит весь сезон.
– За Лешу вообще очень обидно. Ходит парень с кипой снимков, спина не разгибается... Боюсь, играть он еще долго не сможет. Вот до чего нагрузки теперь уже бывшего тренера сборной России Зорана Гайича довели. Причем не только Вербов с Барановым от них пострадали. У Тетюхина колено полетело. Он из-за этого на чемпионат мира не поехал, на операцию лег. А ведь прежде с коленом у него никаких проблем не было. Что это такая за подготовка в сборной была?! Я много раз просил, требовал, чтобы Гайич предоставил программу работы с командой, но меня никто не слушал. В итоге и получили седьмое место на чемпионате мира. Провал в Японии отбросил наш волейбол на много лет назад. Кстати, Гайич не раз говорил, что русские тренеры не умеют работать. Как бы не так! Кто после развала СССР, проблем 90-х годов, когда многие специалисты уехали работать за границу, удержал наш волейбол на высшем уровне? А что для него сделал Гайич? Теперь надо вытаскивать наш волейбол из пропасти, в которую он рухнул. Главное – не опоздать, не ошибиться. Ведь сейчас на подходе еще одно талантливое поколение. За этими ребятами будущее. В том числе и за теми, кто сейчас играет в «Локомотиве-Белогорье».
– Порой кажется, что волейбольные резервы Белгорода неисчерпаемы.
– У нас много талантливых ребят. Работает специализированная школа. Не просто же так мы семь лет подряд становились чемпионами России всех возрастов. Наши воспитанники, что играют сейчас и в основной команде, и во второй – «Динамо-Белогорье» – это золотой запас российского волейбола. Нам бы его только сохранить.
– Что, не все хотят сидеть в этом золотом запасе?
– Дело в другом. Приведу вам такой пример. Однажды я повел собаку охотничьей породы на выставку. Она тогда первое место заняла. Но я с ней даже до дома не успел дойти, как ее украли. Вот с тех пор стараюсь ничего прежде времени напоказ не выставлять. И молодых игроков тоже. Ведь дельцов от спорта у нас много. Увезут парня, и с концами. Был волейболист – и весь кончился. Ведь если с молодежью не работать, то какой бы талантливый парень ни был, ничего из него не получится. А работа на перспективу – тяжелый труд. Мало кто за него берется. Все хотят все и сразу.
– Воровали у вас игроков?
– Были случаи. Дима Красиков сейчас один из ведущих в «Локомотиве-Белогорье». Но два года назад его увезли в Москву. Увезли ночью. Тайком от меня, от родителей. Никто ничего не знал – где он, что с ним. Только через три дня нашелся. И что в итоге вышло? Он год в Москве просидел, а по его возвращении пришлось с парнем много работать, чтобы вернуть былое мастерство. И ведь случай с Красиковым, увы, не единичный.
– Да, тяжко вам приходится...
– Непросто. Но я хочу, чтобы все поняли – я болею за Россию, за наш спорт. Но почему-то мне постоянно приходится кому-то что-то доказывать. Бывало, что говорили: мол, Шипулин – чиновник, а не тренер. И я снимал цивильный костюм, шел в зал и тренировал. Причем тренировал так, что мы все выигрывали, – чемпионат России, Лигу чемпионов. Да, приходилось совмещать тренерскую работу с директорской, но при этом тренировки шли по мною составленным программам, и вся ответственность была на мне.
– Такое ощущение, что вы уже привыкли идти против ветра, и вам это даже где-то нравится.
– Я не терплю несправедливость. Не люблю, когда некомпетентные люди, какие-нибудь из мелких чиновников, которые в жизни ни одной тренировки не провели, начинают что-то рассказывать, чему-то учить. Я ведь особой помощи и не прошу. Вы, главное, работать не мешайте. А то поручили мне как вице-президенту Всероссийской федерации волейбола курировать пляжный волейбол. Несколько лет назад он был у нас в зачаточном состоянии. Но мы засучили рукава и начали работать – организовали соревновательный процесс, пригласили известных иностранных специалистов, и результат пришел. И тут же появились советчики. Представляете, «пляжников» отправили без моего согласия тренироваться в зал?! Хорошо еще, что ситуацию удалось решить. Сейчас у нас дело налажено, есть программа работы. Я знаю, как нам добиться успеха на Олимпиаде в Пекине. Лишь бы не мешали работать.
– Вы не только президент и главный тренер «Локомотива-Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола, но еще и депутат Белгородской областной думы. Как вы все успеваете?
– Успеваю... Вот только чувствую, что организм такого напряжения не выдерживает. Врачи даже рекомендовали временно воздержаться от дальних поездок с командой, потому на гостевые матчи Лиги чемпионов «Локомотив» летал без меня.
– В середине февраля федерация волейбола проведет конкурс на замещение должности главного тренера сборной России. Вы прежде уже работали с национальной командой, добивались с ней результатов. Рискнете еще раз войти в ту же реку?
– Пока не могу определенно ответить на этот вопрос. Не знаю, приму ли участие в конкурсе... Это будет зависеть от многих причин. Но программа работы с национальной командой у меня есть. Глобальная программа. Выстраданная кровью и потом.