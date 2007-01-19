Геннадий Шипулин: «Наш волейбол надо вытаскивать из пропасти»

– За Лешу вообще очень обидно. Ходит парень с кипой снимков, спина не разгибается... Боюсь, играть он еще долго не сможет. Вот до чего нагрузки теперь уже бывшего тренера сборной России Зорана Гайича довели. Причем не только Вербов с Барановым от них пострадали. У Тетюхина колено полетело. Он из-за этого на чемпионат мира не поехал, на операцию лег. А ведь прежде с коленом у него никаких проблем не было. Что это такая за подготовка в сборной была?! Я много раз просил, требовал, чтобы Гайич предоставил программу работы с командой, но меня никто не слушал. В итоге и получили седьмое место на чемпионате мира. Провал в Японии отбросил наш волейбол на много лет назад. Кстати, Гайич не раз говорил, что русские тренеры не умеют работать. Как бы не так! Кто после развала СССР, проблем 90-х годов, когда многие специалисты уехали работать за границу, удержал наш волейбол на высшем уровне? А что для него сделал Гайич? Теперь надо вытаскивать наш волейбол из пропасти, в которую он рухнул. Главное – не опоздать, не ошибиться. Ведь сейчас на подходе еще одно талантливое поколение. За этими ребятами будущее. В том числе и за теми, кто сейчас играет в «Локомотиве-Белогорье».