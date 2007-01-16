В Германию за знаниями

Posted 16 января 2007,, 12:03
Published 16 января 2007,, 12:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Марте занимается на историческом факультете БелГУ. А Анна Марковцева недавно вернулась из Германии после полугодового обучения в Университете Саарланда (Земля Саарланд, г. Саарбрюген).
Анна Марковцева, студентка 4-го курса экономического факультета, приехала сдавать зачеты и экзамены в родной вуз. Такой вариант обучения появился у неё благодаря стипендии, предоставленной DAAD (Германская служба академических обменов). Учась на третьем курсе экономического факультета, она узнала о программе DAAD и заинтересовалась ей.
Изучив всю информацию на сайте, Аня решила попробовать свои силы. И через некоторое время ей пришло приглашение на собеседование. С претендентами на получение стипендии комиссия говорила по 30 минут. Анна Марковцева прошла собеседование и получила документы на получение стипендии. Трудность была лишь в том, что она – гражданка Украины, и для оформления визы ей пришлось ехать на родину.
Вместе с Аней в университете Саарланда обучаются ещё восемь иностранных студентов: пятеро из Болгарии, двое из Беларуси и один из Хорватии.
Анна Марковцева отметила в своем интервью для официального сайта БелГУ, что в Германии совершенно другая система обучения. «Никто за тобой бегать не будет: образование только в твоих руках. Хочешь получить знания – пожалуйста, нет – учись хоть до пенсии или вовсе оставайся без образования. Все же мне кажется, что наш способ организации обучения намного лучше, глубже и основательнее, – поделилась Анна. – Я думаю, уже многие знают, что там студенты сами выбирают предметы, которые хотят изучать. Я решила продолжить изучение экономики и выбрала для себя два предмета – Инвестиции в международной торговле и Международный маркетинг. Для меня не было и нет никаких снисхождений – все лекции преподаватели читают на немецком языке. Мой уровень немецкого несовершенен, поэтому мне пришлось пойти на дополнительные курсы. Да, кстати, ещё я начала изучать испанский язык».
Получив образование в Германии, Анна хочет вернуться в Россию. И считает, что полученный диплом и накопленные знания увеличивают её конкурентоспособность как профессионала. Ведь она совершенствует знание немецкого языка и может ориентироваться в экономической системе Германии, которая более развита, чем в России.
Что касается Германской службы академических обменов (DAAD) – это неправительственная организация, членами которой являются вузы Германии. Они объединены «Конференцией ректоров». В сфере культуры, науки и помощи развивающимся странам DAAD выступает как агент Федерального правительства и частично им финансируется. DAAD объединяет все немецкие вузы и способствует развитию их академических отношений с зарубежными партнерами посредством обмена студентами и учеными. В первую очередь организация предоставляет иностранным студентам и молодым ученым возможности обучаться и осуществлять научные исследования в Германии и по возможности сохраняет с ними долгосрочных партнерских отношения. На сегодняшний день DAAD реализует более 200 программ.
Служба академических обменов была создана в Берлине в 1925 году. Её центральное правление находится в Бонне, представительства DAAD открыты и во многих зарубежных странах, в том числе с 1993 года в Москве.