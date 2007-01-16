В Германию за знаниями

Анна Марковцева отметила в своем интервью для официального сайта БелГУ, что в Германии совершенно другая система обучения. «Никто за тобой бегать не будет: образование только в твоих руках. Хочешь получить знания – пожалуйста, нет – учись хоть до пенсии или вовсе оставайся без образования. Все же мне кажется, что наш способ организации обучения намного лучше, глубже и основательнее, – поделилась Анна. – Я думаю, уже многие знают, что там студенты сами выбирают предметы, которые хотят изучать. Я решила продолжить изучение экономики и выбрала для себя два предмета – Инвестиции в международной торговле и Международный маркетинг. Для меня не было и нет никаких снисхождений – все лекции преподаватели читают на немецком языке. Мой уровень немецкого несовершенен, поэтому мне пришлось пойти на дополнительные курсы. Да, кстати, ещё я начала изучать испанский язык».