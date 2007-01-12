Белгородцы пишут о земле…

По сравнению с прошлым годом количество письменных обращений и жалоб значительно уменьшилось (720 против 910, или на 21 %), что связано с активизацией разъяснительной работы в связи с принятием Федерального закона от 01.09.2006 г. № 93 - ФЗ, а также переориентацией деятельности центрального аппарата и территориальных отделов Управления Роснедвижимости по Белгородской области на рассмотрение обращений, поступивших непосредственно в их адрес.