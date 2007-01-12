Белгородцы пишут о земле…

Posted 12 января 2007,, 08:51
Published 12 января 2007,, 08:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Всего поступило и взято на контроль – 720 писем, переадресовано по принадлежности – 8, находится на рассмотрении – 78 писем. Просроченных рассмотрением писем нет.
Всего на данный момент рассмотрено 634 письма, из них разрешено положительно – 288, отказано в 18 случаях, даны разъяснения по 275 письменным обращениям, по 54 письмам приняты меры.
Тематика затронутых в обращениях вопросов такова: сигналы граждан о нарушениях в сфере земельного законодательства – 68, жалобы на действия должностных лиц – 30 писем, разъяснения по вопросам, связанным с земельным и налоговым законодательством – 614.
По сравнению с прошлым годом количество письменных обращений и жалоб значительно уменьшилось (720 против 910, или на 21 %), что связано с активизацией разъяснительной работы в связи с принятием Федерального закона от 01.09.2006 г. № 93 - ФЗ, а также переориентацией деятельности центрального аппарата и территориальных отделов Управления Роснедвижимости по Белгородской области на рассмотрение обращений, поступивших непосредственно в их адрес.
Значительная часть обращений (44) потребовала организации выезда на место для изучения всех изложенных в обращении обстоятельств и подготовки аргументированного ответа.
По тематике вопросов, которые имеются в письменных обращениях граждан, наибольшее место занимают вопросы, связанные с земельными отношениями, в частности, о приобретении прав собственности на земельные участки и земельные доли, внесении изменений в правоустанавливающие документы, спорами об установлении границ соседних земельных участков.
Особенно большое количество обращений граждан поступило по вопросам определения кадастровой оценки земель, приобретению прав собственности на земельные участки и доли в праве общей долевой собственности, внесению изменений в ранее выданные документы на земельные участки и земельные доли.
В отчётном периоде принято 2910 граждан. Основными вопросами, с которыми обращались граждане, были вопросы оформления прав на наследство (земельные участки), порядка оформления сделок с землёй, выдела земельных участков в натуре, увеличения земельного налога, размежевания соседних земельных участков, порядка урегулирования земельных споров и других.
В отчётном периоде состояние работы с жалобами и обращениями граждан анализировалось на заседаниях коллегии Управления Роснедвижимости по Белгородской области в июле и октябре (по итогам за полугодие и за девять месяцев 2006 года), а также на совещаниях территориальных отделов.