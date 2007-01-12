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Posted 12 января 2007,, 08:51

Published 12 января 2007,, 08:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы пишут о земле…

12 января 2007, 08:51
За 2006 год территориальными отделами и центральным аппаратом Управления Роснедвижимости по Белгородской области проделана большая работа в вопросе рассмотрения поступивших обращений и жалоб граждан.

Всего поступило и взято на контроль – 720 писем, переадресовано по принадлежности – 8, находится на рассмотрении – 78 писем. Просроченных рассмотрением писем нет.

Всего на данный момент рассмотрено 634 письма, из них разрешено положительно – 288, отказано в 18 случаях, даны разъяснения по 275 письменным обращениям, по 54 письмам приняты меры.

Тематика затронутых в обращениях вопросов такова: сигналы граждан о нарушениях в сфере земельного законодательства – 68, жалобы на действия должностных лиц – 30 писем, разъяснения по вопросам, связанным с земельным и налоговым законодательством – 614.

По сравнению с прошлым годом количество письменных обращений и жалоб значительно уменьшилось (720 против 910, или на 21 %), что связано с активизацией разъяснительной работы в связи с принятием Федерального закона от 01.09.2006 г. № 93 - ФЗ, а также переориентацией деятельности центрального аппарата и территориальных отделов Управления Роснедвижимости по Белгородской области на рассмотрение обращений, поступивших непосредственно в их адрес.

Значительная часть обращений (44) потребовала организации выезда на место для изучения всех изложенных в обращении обстоятельств и подготовки аргументированного ответа.

По тематике вопросов, которые имеются в письменных обращениях граждан, наибольшее место занимают вопросы, связанные с земельными отношениями, в частности, о приобретении прав собственности на земельные участки и земельные доли, внесении изменений в правоустанавливающие документы, спорами об установлении границ соседних земельных участков.

Особенно большое количество обращений граждан поступило по вопросам определения кадастровой оценки земель, приобретению прав собственности на земельные участки и доли в праве общей долевой собственности, внесению изменений в ранее выданные документы на земельные участки и земельные доли.

В отчётном периоде принято 2910 граждан. Основными вопросами, с которыми обращались граждане, были вопросы оформления прав на наследство (земельные участки), порядка оформления сделок с землёй, выдела земельных участков в натуре, увеличения земельного налога, размежевания соседних земельных участков, порядка урегулирования земельных споров и других.

В отчётном периоде состояние работы с жалобами и обращениями граждан анализировалось на заседаниях коллегии Управления Роснедвижимости по Белгородской области в июле и октябре (по итогам за полугодие и за девять месяцев 2006 года), а также на совещаниях территориальных отделов.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Земля#Кадастр#Роснедвижимость
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