Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января 2007,, 13:00

Published 5 января 2007,, 13:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

10 школ Грайворонского района подключены к сети Интернет

5 января 2007, 13:00
Цех комплексного технического обслуживания электросвязи города Грайворона активно и целенаправленно выполняет президентскую программу по развитию сферы коммуникаций.

Одна из важных задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным перед Правительством, – обеспечение качественной телефонной связи сельских населенных пунктов. На государственном уровне принято решение об установке в сельской местности таксофонов.

Что касается Грайворонского района Белгородской области, то на сегодняшний день таксофоны уже смонтированы и введены в эксплуатацию в селах Козинка, I-Новостроевка, а также в районной поликлинике. Строительство линий связи ведет Московская корпорация «МТК- СМУ- 1», специалисты которой на текущий момент проложили более 60% необходимого кабельного хозяйства.

Всего по району планируется установить 33 таксофона. Они современны, удобны и просты в обращении, а карточки экспресс-оплаты можно свободно приобрести в любом почтовом отделении или в офисе цеха комплексного технического обслуживания электросвязи (бывший РУС) в райцентре.

Еще одно приоритетное направление деятельности связистов – это подключение общеобразовательных учреждений к глобальной сети Интернет. К 22 декабря 2006 года грайворонские связисты выполнили почти половину намеченного объема работ: из 24 запланированных школ высокоскоростной доступ к всемирной «паутине» получили уже 10 учебных заведений.

В числе первых – Грайворонская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов, Грайворонская средняя школа им. В.Г. Шухова, Головчинская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов, Головчинская основная школа, школа-сад села Луговка, средние школы сел Гора-Подол, Замостье, Козинка и Почаево.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Интернет#Связь#Таксофон#Телефонизация
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18