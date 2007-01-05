10 школ Грайворонского района подключены к сети Интернет

Posted 5 января 2007,, 13:00
Published 5 января 2007,, 13:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Одна из важных задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным перед Правительством, – обеспечение качественной телефонной связи сельских населенных пунктов. На государственном уровне принято решение об установке в сельской местности таксофонов.
Что касается Грайворонского района Белгородской области, то на сегодняшний день таксофоны уже смонтированы и введены в эксплуатацию в селах Козинка, I-Новостроевка, а также в районной поликлинике. Строительство линий связи ведет Московская корпорация «МТК- СМУ- 1», специалисты которой на текущий момент проложили более 60% необходимого кабельного хозяйства.
Всего по району планируется установить 33 таксофона. Они современны, удобны и просты в обращении, а карточки экспресс-оплаты можно свободно приобрести в любом почтовом отделении или в офисе цеха комплексного технического обслуживания электросвязи (бывший РУС) в райцентре.
Еще одно приоритетное направление деятельности связистов – это подключение общеобразовательных учреждений к глобальной сети Интернет. К 22 декабря 2006 года грайворонские связисты выполнили почти половину намеченного объема работ: из 24 запланированных школ высокоскоростной доступ к всемирной «паутине» получили уже 10 учебных заведений.
В числе первых – Грайворонская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов, Грайворонская средняя школа им. В.Г. Шухова, Головчинская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов, Головчинская основная школа, школа-сад села Луговка, средние школы сел Гора-Подол, Замостье, Козинка и Почаево.