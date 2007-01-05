10 школ Грайворонского района подключены к сети Интернет

Что касается Грайворонского района Белгородской области, то на сегодняшний день таксофоны уже смонтированы и введены в эксплуатацию в селах Козинка, I-Новостроевка, а также в районной поликлинике. Строительство линий связи ведет Московская корпорация «МТК- СМУ- 1», специалисты которой на текущий момент проложили более 60% необходимого кабельного хозяйства.