Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2006,, 08:55

Published 30 декабря 2006,, 08:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Снегурочка и Санта Клаус

30 декабря 2006, 08:55
24 декабря по традиции западных стран на факультете Романо-германской филологии Белгородского госуниверситета прошло празднование Рождества (по григорианскому календарю), на который были приглашены студенты и преподаватели РГФ, а также специальные гости – школьники школы №12.

Снегурочка, потерявшая Деда Мороза, обнаружила, что произошла путаница с транспортом, и к празднику вместо русского дедушки приехал иностранец Санта Клаус. И, что неудивительно, по-русски путешественник не знал ни слова. Праздник вряд ли бы удался, если бы школьники не знали английского. Все обошлось. Обошлось весело и с подарками.

Четверокурсники развлекали гостей различными конкурсами: озвучкой, английскими песнями на русский мотив, сказками по-английски, рисунками «вслепую» – и во всем этом главными героями были школьники. Они были активными участниками действа, а не просто сидели на стуле и наблюдали за студентами, подготовившимися на «отлично». Дети сами делали свой праздник.

Вечер прошел в очень домашней, теплой атмосфере, закончившись тортами и сладостями.

А после концерта довольные студенты решили развесить мишуру, плакаты и дождик по факультету, чтобы праздник царил не только в душе, но и вокруг. Правда, потом оказалось, что мишура на стекле не соответствует противопожарным нормам. Но студентов расстроить сложно, ведь новогоднее настроение к ним уже пришло.

Студенты благодарят своего вдохновителя и самого активного методиста, старшего преподавателя кафедры английского языка Ирину Евгеньевну Белгороцеву за помощь и поддержку.

По материалам сайта БелГУ

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Снегурочка#Рождество#Санта клаус#Ргф
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18