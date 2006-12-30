Снегурочка и Санта Клаус

Posted 30 декабря 2006,, 08:55
Published 30 декабря 2006,, 08:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Снегурочка, потерявшая Деда Мороза, обнаружила, что произошла путаница с транспортом, и к празднику вместо русского дедушки приехал иностранец Санта Клаус. И, что неудивительно, по-русски путешественник не знал ни слова. Праздник вряд ли бы удался, если бы школьники не знали английского. Все обошлось. Обошлось весело и с подарками.
Четверокурсники развлекали гостей различными конкурсами: озвучкой, английскими песнями на русский мотив, сказками по-английски, рисунками «вслепую» – и во всем этом главными героями были школьники. Они были активными участниками действа, а не просто сидели на стуле и наблюдали за студентами, подготовившимися на «отлично». Дети сами делали свой праздник.
Вечер прошел в очень домашней, теплой атмосфере, закончившись тортами и сладостями.
А после концерта довольные студенты решили развесить мишуру, плакаты и дождик по факультету, чтобы праздник царил не только в душе, но и вокруг. Правда, потом оказалось, что мишура на стекле не соответствует противопожарным нормам. Но студентов расстроить сложно, ведь новогоднее настроение к ним уже пришло.
Студенты благодарят своего вдохновителя и самого активного методиста, старшего преподавателя кафедры английского языка Ирину Евгеньевну Белгороцеву за помощь и поддержку.