Снегурочка и Санта Клаус

А после концерта довольные студенты решили развесить мишуру, плакаты и дождик по факультету, чтобы праздник царил не только в душе, но и вокруг. Правда, потом оказалось, что мишура на стекле не соответствует противопожарным нормам. Но студентов расстроить сложно, ведь новогоднее настроение к ним уже пришло.