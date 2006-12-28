Белгородцы побывали на Кремлёвской ёлке

Posted 28 декабря 2006,, 06:07
Published 28 декабря 2006,, 06:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Среди них отличники учёбы, победители зональных предметных олимпиад, творческих конкурсов, а также дети из малообеспеченных семей и сироты. Ёлка №1 проходит в Государственном Кремлёвском Дворце, а её организатором является Управление делами Президента.
В эти новогодние праздники на главной ёлке побывали тридцать два белгородца. Были среди них ребята, отмеченные президентскими грантами в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Были и воспитанники Разуменского и Белгородского детских домов. На Кремлёвской ёлке всем гостям оказывалось равное внимание. Три этажа Государственного Кремлёвского Дворца были заполнены тысячами детей, и новогоднее веселье не прекращалось ни на минуту. Каждый участник ёлки получил подарок, а в заключение ребята посмотрели новогоднее представление по мотивам русских народных сказок.
В течение двух дней, проведённых в Москве, белгородские ребята побывали также в цирке на Цветном бульваре. Жили они в гостиничном комплексе «Измайлово», в двухместных номерах, и пребывание в новогодней столице запомнится им надолго.
Для поездки на Кремлёвскую ёлку белгородской делегации был выделен специальный вагон, а о безопасности ребят заботились сопровождавшие их представители специальной службы.
Вслед за Общероссийской Новогодней ёлкой №1 в Кремлёвском дворце пройдут и другие, но эта останется для её участников самой важной и памятной на всю жизнь.