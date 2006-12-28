Белгородцы побывали на Кремлёвской ёлке

В эти новогодние праздники на главной ёлке побывали тридцать два белгородца. Были среди них ребята, отмеченные президентскими грантами в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Были и воспитанники Разуменского и Белгородского детских домов. На Кремлёвской ёлке всем гостям оказывалось равное внимание. Три этажа Государственного Кремлёвского Дворца были заполнены тысячами детей, и новогоднее веселье не прекращалось ни на минуту. Каждый участник ёлки получил подарок, а в заключение ребята посмотрели новогоднее представление по мотивам русских народных сказок.