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Posted 28 декабря 2006,, 06:07

Published 28 декабря 2006,, 06:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы побывали на Кремлёвской ёлке

28 декабря 2006, 06:07
Вот уже в шестой раз по инициативе Президента Российской Федерации в Кремле проводилась Общероссийская Новогодняя ёлка – первая и главная ёлка страны. Приглашаются на неё дети со всех уголков России.

Среди них отличники учёбы, победители зональных предметных олимпиад, творческих конкурсов, а также дети из малообеспеченных семей и сироты. Ёлка №1 проходит в Государственном Кремлёвском Дворце, а её организатором является Управление делами Президента.

В эти новогодние праздники на главной ёлке побывали тридцать два белгородца. Были среди них ребята, отмеченные президентскими грантами в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Были и воспитанники Разуменского и Белгородского детских домов. На Кремлёвской ёлке всем гостям оказывалось равное внимание. Три этажа Государственного Кремлёвского Дворца были заполнены тысячами детей, и новогоднее веселье не прекращалось ни на минуту. Каждый участник ёлки получил подарок, а в заключение ребята посмотрели новогоднее представление по мотивам русских народных сказок.

В течение двух дней, проведённых в Москве, белгородские ребята побывали также в цирке на Цветном бульваре. Жили они в гостиничном комплексе «Измайлово», в двухместных номерах, и пребывание в новогодней столице запомнится им надолго.

Для поездки на Кремлёвскую ёлку белгородской делегации был выделен специальный вагон, а о безопасности ребят заботились сопровождавшие их представители специальной службы.

Вслед за Общероссийской Новогодней ёлкой №1 в Кремлёвском дворце пройдут и другие, но эта останется для её участников самой важной и памятной на всю жизнь.

#Новости#Новый год#Наука#Мария#Кремлевская елка#Прездент
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