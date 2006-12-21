Сотрудничество Интернет и журналистики

Posted 21 декабря 2006,, 14:19
Published 21 декабря 2006,, 14:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В качестве основных тем для обсуждения были предложены следующие: современные тенденции в области сайтостроения и web-дизайна, а также журналистика и маркетинг в Интернете. Эти направления были выбраны с целью определения Интернет-пространства как особой коммуникативной среды, востребованной журналистикой, и выявления основных инструментов для осуществления эффективного процесса создания и продвижения сайтов в Интернете.
Оценить результаты работ участников семинара были приглашены Я.Г. Великая – ассистент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем, А.А. Никитенко – аспирант кафедры теории и истории журналистики, чьи научные интересы связаны с изучением современного Интернет-пространства.
С новыми компьютерными разработками присутствующих познакомил Антон Нестеров, студент 3 курса факультета КНиТ. Он выступил с докладом на тему: «Современная технология Ajax», в котором были подробно описаны особенности и преимущества данного нововведения.
Сергей Жданов, студент 3 курса факультета КНиТ, в своем выступлении продемонстрировал несколько способов «раскрутки» сайтов и особые приемы привлечения внимания к ним.
Свои доклады представили и студенты факультета журналистики. Так, Эрика Голдахе, студентка 3 курса, рассказала об особенностях современного web-дизайна с точки зрения коммуникации. Её исследование позволило сделать, конечно, пока предварительные выводы, что теория Интернет-дизайна в настоящее время только складывается, а современный web-дизайн в своем становлении отталкивается от психологии.
Не менее интересный доклад представила студентка 4 курса Екатерина Подгорная. В её выступлении на тему «Типологизация молодежных Интернет-изданий» были затронуты проблемы молодёжных изданий в «сети», а также выявлены особенности Интернет-материалов.
Интересная дискуссия между участниками семинара разгорелась по поводу того, нужны ли молодежные издания в Интернете, необходимы ли молодёжные газеты и стоит ли вообще выделять молодежь как особую категорию населения. В результате оживленной беседы многие пришли к выводу, что эффективнее разграничить издания не по возрастному признаку, а по интересам и предпочтениям читателей. При этом важно, учитывая запросы целевой аудитории, умело сочетать универсальность и информативность.