Сотрудничество Интернет и журналистики

Интересная дискуссия между участниками семинара разгорелась по поводу того, нужны ли молодежные издания в Интернете, необходимы ли молодёжные газеты и стоит ли вообще выделять молодежь как особую категорию населения. В результате оживленной беседы многие пришли к выводу, что эффективнее разграничить издания не по возрастному признаку, а по интересам и предпочтениям читателей. При этом важно, учитывая запросы целевой аудитории, умело сочетать универсальность и информативность.