17 ноября отмечается Международный день студентов

Эти яркие и трагичные исторические события и сегодня вдохновляют студентов по всему миру бороться за свои права, против насилия и тирании. Важно, чтобы студенты в России и в других странах Азии, Европы, Латинской и Северной Америки, Африки, в далёкой Австралии понимали, что они едины в своих проблемах и чаяниях. Невероятно больно становится, когда вновь видишь свастику и кричащие фашистские лозунги на стенах. Студенты, как и все честные люди, боролись против нацизма, проливали свою кровь и отдавали жизнь, чтобы больше не было этих свастик ни на улицах городов и сёл, ни в мыслях людей.