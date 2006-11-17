17 ноября отмечается Международный день студентов

Posted 17 ноября 2006,, 14:29
Published 17 ноября 2006,, 14:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Тоже 17 ноября – но уже в 1973 году – танки и вооруженные силы диктаторского режима атаковали греческих студентов – сторонников демократии, которые вышли на баррикады в своём университете. Греческие студенты – молодые люди, у которых вся жизнь была впереди, – отдали её для того, чтобы другие могли стать свободными. Никто не знает точно, сколько студентов было убито во время нападения, сколько во время пыток – но жертв было много. Именно этот акт мужества студенческой молодёжи привёл в дальнейшем к падению военной диктатуры в Греции: уже в июле 1974 года демократия была восстановлена.
Эти яркие и трагичные исторические события и сегодня вдохновляют студентов по всему миру бороться за свои права, против насилия и тирании. Важно, чтобы студенты в России и в других странах Азии, Европы, Латинской и Северной Америки, Африки, в далёкой Австралии понимали, что они едины в своих проблемах и чаяниях. Невероятно больно становится, когда вновь видишь свастику и кричащие фашистские лозунги на стенах. Студенты, как и все честные люди, боролись против нацизма, проливали свою кровь и отдавали жизнь, чтобы больше не было этих свастик ни на улицах городов и сёл, ни в мыслях людей.
Молодая кровь, пылкий ум и сила есть у студентов в изобилии. И надо посвятить их правому делу, созиданию, а не беспечно растранжиривать либо продавать за кровавые деньги. Празднуйте студенческий день: это отличный повод для радости и дружеского общения! Но помните и о студентах 1939 г. и 1973 г., и о тех, кто со студенческой скамьи шагнул в войну в 1941 г., чтобы больше не вернуться. Они завещали нам мир без фашизма и вражды. Мир свободы и творчества…