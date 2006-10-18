Главное – духовная сила

Казалось бы, 12 лет – это поздно для большого спорта, но, как считает Ирина, упорство все побеждает. Тренер сумел заинтересовать, увлечь, и так нелюбимая ей в гимнастике растяжка далась легко и просто. Практически, все это время Иру тренирует Николай Максимович Дубина, руководитель клуба «Сакура». У него обучаются сын и дочь, и все спортсмены видят – он относится к ним точно так же, как к своим детям. Николай Максимович смог сплотить коллектив в одну дружную семью. Летом он организует выезды на базы отдыха Белгородской области, на море.