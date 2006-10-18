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Posted 18 октября 2006,, 06:19

Published 18 октября 2006,, 06:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Главное – духовная сила

18 октября 2006, 06:19
Студентка экономического факультета Белгородского госуниверситета Ирина Сивцева – кандидат в мастера спорта и чемпионка России по каратэ. Не так давно она вернулась из Нижнего Новгорода с Первенства России среди юниоров, где заняла II место в соревнованиях по стилевому каратэ. При этом главная цель её жизни – получить высшее образование.

С раннего детства родители хотели отдать Ирину в спортивную секцию. Сначала привели на гимнастику, но к ней девочка быстро охладела – не нравилось заниматься упражнениями на растяжку. Потом было плавание, но врачи запретили Ирине большие нагрузки, так что плавать она может только лишь в своё удовольствие.

Ира часто болела в детстве, и папа настоял на том, чтобы она начала заниматься каратэ – это и здоровый образ жизни, и умение себя защитить. Мама была против, но потом сдалась. Так в 12 лет Ирина Сивцева попала в секцию.

Казалось бы, 12 лет – это поздно для большого спорта, но, как считает Ирина, упорство все побеждает. Тренер сумел заинтересовать, увлечь, и так нелюбимая ей в гимнастике растяжка далась легко и просто. Практически, все это время Иру тренирует Николай Максимович Дубина, руководитель клуба «Сакура». У него обучаются сын и дочь, и все спортсмены видят – он относится к ним точно так же, как к своим детям. Николай Максимович смог сплотить коллектив в одну дружную семью. Летом он организует выезды на базы отдыха Белгородской области, на море.

На вопрос: «Какое место занимает в твоей жизни спорт?», Ирина отвечает: «Второе. Первое место я отдаю учебе – от нее зависит мое будущее. Сегодня я серьезно занимаюсь каратэ. Тренируюсь каждый день по несколько часов и даже занимаюсь с малышами в нашем клубе. Мне это очень нравится, но думаю, спорт со временем станет для меня хобби».

В обычной жизни Ирине пока не приходилось использовать физическую силу и приёмы каратэ. «Правда, в детстве она и друзья по секции гордились своей силой: мы – спортсмены, занимаем призовые места, можем любому дать отпор!.. С возрастом поняли, что главное – это духовная сила. Но если вечером какой-то парень «навеселе» будет вести себя агрессивно – легко смогу поставить его на место», - говорит Ирина.

По материалам сайта БелГУ

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#БелГУ#Каратэ#Сакура#Сивцева
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