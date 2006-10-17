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Posted 17 октября 2006,, 07:41

Published 17 октября 2006,, 07:41

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородка Анастасия Путилина примет участие в финале Кубка РТТ

17 октября 2006, 07:41
С 17 по 22 октября в Тольятти проходит финальный турнир Кубка Российского теннисного тура. В соревнованиях участвует 15-летняя белгородская спортсменка, ученица 10-го класса гимназии № 5, мастер спорта Анастасия Путилина.

В течение года было проведено около 60-и отборочных турниров в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Самаре, Калининграде, Новосибирске и в других городах, сообщает Тольяттинский информационный портал. В итоге по 16 человек в каждой из шести категорий (юноши и девушки до 12-и, до 14-и и до 16-и лет), набравших максимальное количество кубковых очков, получили право приехать в Тольятти, чтобы принять участие в финальном турнире. Цель турнира – популяризация тенниса, а также выявление перспективных спортсменов и ближайшего резерва в сборные команды России.

В число 96 лучших спортсменов из 35 городов страны вошла 15-летняя белгородка Анастасия Путилина. Тольяттинский корт в октябре уже приносил насте успех – она стала лучшей среди сверстниц на «взрослом» чемпионате России.

Соперницы у Насти подобрались весьма серьезные – бронзовый призер национального чемпионата в смешанном разряде 16-летняя москвичка Елена Нарциссова, а также младшая сестра полуфиналистки последнего Кубка Кремля Елены Дементьевой Ирина. В свои 15 лет она не имеет громких титулов, зато ее фамилия говорит любителям тенниса о многом.

Победители в каждой из шести категорий получат целевые гранты в размере 110 тысяч рублей. Спортсмены, занявшие вторые места, – по 80 тысяч рублей, а третьи призеры – по 30 тысяч рублей.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Теннис#Тольятти#Ртт#Путилина
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