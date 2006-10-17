Белгородка Анастасия Путилина примет участие в финале Кубка РТТ

В течение года было проведено около 60-и отборочных турниров в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Самаре, Калининграде, Новосибирске и в других городах, сообщает Тольяттинский информационный портал. В итоге по 16 человек в каждой из шести категорий (юноши и девушки до 12-и, до 14-и и до 16-и лет), набравших максимальное количество кубковых очков, получили право приехать в Тольятти, чтобы принять участие в финальном турнире. Цель турнира – популяризация тенниса, а также выявление перспективных спортсменов и ближайшего резерва в сборные команды России.