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Posted 13 октября 2006,, 08:29

Published 13 октября 2006,, 08:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студенты БелГУ стали сильнейшими рукоборцами области

13 октября 2006, 08:29
7 октября в г. Строителе Яковлевского района прошла областная спартакиада по армспорту. Эти соревнования самые престижные в Белгородской области, они собирают сильнейших рукоборцев.

В этом году в состязаниях приняло участие 160 спортсменов, которые представляли 18 районов и 6 городов. Из девяти участников команды города Белгорода восемь являлись спортсменами Белгородского государственного университета.

В весовой категории до 52 кг Александр Кривцов выглядел гораздо сильнее своих соперников и уверенно одержал победу в борьбе как на левую, так и на правую руку.

Первый раз на соревнованиях подобного уровня выступал студент физико-математического факультета БелГУ Александр Квитчастый. В напряженных поединках в категории до 63 кг он занял второе место: в борьбе на каждую руку и по сумме двоеборья.

В весовой категории до 70 кг не почувствовал сопротивления соперников Максим Закаблуков, студент экономического факультета. Максим, один из сильнейших рукоборцев белгородского университета, снова подтвердил свой высокий уровень подготовки.

Категорию до 78 кг представлял студент юридического факультета Алексей Васильченко. В своей категории он столкнулся с очень сильным соперником из Старого Оскола, мастером спорта по тяжелой атлетике, Сергеем Водяхой. Алексей проявил должные бойцовские качества и сумел одержать победу в борьбе как левой, так и правой рукой.

В категориях до 86 кг и до 95 кг выступали студенты факультета физической культуры Дмитрий Новак и Борис Бочаров. Дмитрий, один из самых опытных рукоборцев области, уверенно одолел всех своих соперников. При этом казалось, что он не прилагал видимых усилий. Намного тяжелее и напряженнее проходили поединки у Бочарова. Борис впервые выступал на областных соревнованиях, в его действиях не было должной уверенности, но воля к победе позволила ему опередить всех своих соперников.

Такими же драматичными были поединки в весовой категории до 105 кг, где студент факультета физической культуры Игорь Каплун проявил высочайшую выдержку и терпение. Некоторые его поединки продолжались более минуты, и Игорь был на грани поражения. Но все же он сумел собраться и в итоге занял первое место в борьбе правой рукой и второе – по сумме двоеборья.

Не было неожиданностей в категории свыше 105 кг. Студент факультета КНиТ, КМС Андрей Сердюков каждому из соперников предоставлял возможность бороть свою неподвижную руку, после чего медленно и уверенно начинал движение и одерживал победу.

В итоге команда Белгорода в очередной раз заняла первое место в спартакиаде. Впереди белгородских спортсменов ожидает областная спартакиада среди вузов, которая будет проходить в ноябре в спортивном комплексе «Буревестник».

По материалам сайта БелГУ

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Спартакиада#Армрестлинг#Рукоборцы
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