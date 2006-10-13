Студенты БелГУ стали сильнейшими рукоборцами области

Posted 13 октября 2006,, 08:29
Published 13 октября 2006,, 08:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В этом году в состязаниях приняло участие 160 спортсменов, которые представляли 18 районов и 6 городов. Из девяти участников команды города Белгорода восемь являлись спортсменами Белгородского государственного университета.
В весовой категории до
Первый раз на соревнованиях подобного уровня выступал студент физико-математического факультета БелГУ Александр Квитчастый. В напряженных поединках в категории до
В весовой категории до
Категорию до
В категориях до
Такими же драматичными были поединки в весовой категории до
Не было неожиданностей в категории свыше
В итоге команда Белгорода в очередной раз заняла первое место в спартакиаде. Впереди белгородских спортсменов ожидает областная спартакиада среди вузов, которая будет проходить в ноябре в спортивном комплексе «Буревестник».