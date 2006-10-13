Студенты БелГУ стали сильнейшими рукоборцами области

В категориях до 86 кг и до 95 кг выступали студенты факультета физической культуры Дмитрий Новак и Борис Бочаров. Дмитрий, один из самых опытных рукоборцев области, уверенно одолел всех своих соперников. При этом казалось, что он не прилагал видимых усилий. Намного тяжелее и напряженнее проходили поединки у Бочарова. Борис впервые выступал на областных соревнованиях, в его действиях не было должной уверенности, но воля к победе позволила ему опередить всех своих соперников.