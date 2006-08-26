Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2006,, 07:52

Published 26 августа 2006,, 07:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В доме-музее Василия Ерошенко побывали исследователи из Коломны и Киева

26 августа 2006, 07:52
Творчество Василия Ерошенко, нашего гениального земляка, философа и музыканта, по-прежнему не до конца изучено. Особенно, как ни странно, в России. Между тем, эсперантист Василий Ерошенко – уроженец села Обуховка Старооскольского района.

СМИ неоднократно писали о том, что имя этого удивительного человека внесено в японские энциклопедии. Исследовать неизвестные страницы жизни писателя, соприкоснуться с богатой и своеобразной культурой Приосколья было задачей филологов из Коломны и Киева. Огромную помощь в этом оказали гостям сотрудники Дома-музея В.Я. Ерошенко в Обуховке и Старооскольского краеведческого музея. Именно они многие годы делают все возможное, чтобы сохранить память о Ерошенко, и, прежде всего, на его малой родине.

У него было много имен. В Японии его называли Эро-сан, в Китае – Айлосянькэ или «господин Айло». Незрячие бирманские дети обращались к нему «кокоджи» - «старший брат», а изумленные чукчи прозвали его «какомэй» - «чудо». Но мало кто на его родине знает его имя – Василий Яковлевич Ерошенко.

Недавно в Японии в университете Васэда нашли брайлевский журнал – для незрячих -1916 года издания, где опубликована статья Ерошенко на японском языке. Информация об этом появилась в интернете, на нее и наткнулась украинский исследователь Юлия Патлань. Уже более 10 лет она изучает жизнь и творчество Василия Ерошенко.

Вместе с кандидатом филологических наук, доцентом Коломенского государственного пединститута Сергеем Прохоровым четыре года назад Юлия организовала работу научно-исследовательской группы «Василий Ерошенко и его время». В неё входят исследователи из разных стран мира. Юлия Патлань – старший научный сотрудник Украинского центра народной культуры – говорит, что больше всего ее интересует Ерошенко – писатель, Ерошенко – неоцененный автор Серебряного века и те человеческие и литературные связи его с деятелями культуры разных стран, которые выявляются сейчас впервые.

Посетив родину поэта впервые, Юлия Патлань и Сергей Прохоров с интересом пообщались с жителями села Обуховка, встретились с местными поэтами и актерами. И исследователи, и актеры уверены, что это поможет познакомить читателей и зрителей с творчеством своеобразного, но до сих пор не прочтённого писателя – Василия Ерошенко.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Обуховка#Василий ерошенко#Эсперанто
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18