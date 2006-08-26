В доме-музее Василия Ерошенко побывали исследователи из Коломны и Киева

Posted 26 августа 2006,, 07:52
Published 26 августа 2006,, 07:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
СМИ неоднократно писали о том, что имя этого удивительного человека внесено в японские энциклопедии. Исследовать неизвестные страницы жизни писателя, соприкоснуться с богатой и своеобразной культурой Приосколья было задачей филологов из Коломны и Киева. Огромную помощь в этом оказали гостям сотрудники Дома-музея В.Я. Ерошенко в Обуховке и Старооскольского краеведческого музея. Именно они многие годы делают все возможное, чтобы сохранить память о Ерошенко, и, прежде всего, на его малой родине.
У него было много имен. В Японии его называли Эро-сан, в Китае – Айлосянькэ или «господин Айло». Незрячие бирманские дети обращались к нему «кокоджи» - «старший брат», а изумленные чукчи прозвали его «какомэй» - «чудо». Но мало кто на его родине знает его имя – Василий Яковлевич Ерошенко.
Недавно в Японии в университете Васэда нашли брайлевский журнал – для незрячих -1916 года издания, где опубликована статья Ерошенко на японском языке. Информация об этом появилась в интернете, на нее и наткнулась украинский исследователь Юлия Патлань. Уже более 10 лет она изучает жизнь и творчество Василия Ерошенко.
Вместе с кандидатом филологических наук, доцентом Коломенского государственного пединститута Сергеем Прохоровым четыре года назад Юлия организовала работу научно-исследовательской группы «Василий Ерошенко и его время». В неё входят исследователи из разных стран мира. Юлия Патлань – старший научный сотрудник Украинского центра народной культуры – говорит, что больше всего ее интересует Ерошенко – писатель, Ерошенко – неоцененный автор Серебряного века и те человеческие и литературные связи его с деятелями культуры разных стран, которые выявляются сейчас впервые.
Посетив родину поэта впервые, Юлия Патлань и Сергей Прохоров с интересом пообщались с жителями села Обуховка, встретились с местными поэтами и актерами. И исследователи, и актеры уверены, что это поможет познакомить читателей и зрителей с творчеством своеобразного, но до сих пор не прочтённого писателя – Василия Ерошенко.