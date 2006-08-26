В доме-музее Василия Ерошенко побывали исследователи из Коломны и Киева

СМИ неоднократно писали о том, что имя этого удивительного человека внесено в японские энциклопедии. Исследовать неизвестные страницы жизни писателя, соприкоснуться с богатой и своеобразной культурой Приосколья было задачей филологов из Коломны и Киева. Огромную помощь в этом оказали гостям сотрудники Дома-музея В.Я. Ерошенко в Обуховке и Старооскольского краеведческого музея. Именно они многие годы делают все возможное, чтобы сохранить память о Ерошенко, и, прежде всего, на его малой родине.