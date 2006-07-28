К 1 октября в области заработает новый животноводческий комплекс

Posted 28 июля 2006,, 07:42
Published 28 июля 2006,, 07:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Евгений Савченко посетил отделение врача общей практики в селе Мелихово, осмотрел дом культуры, библиотеку, где ознакомился с ассортиментом литературы и высказал свои пожелания по его расширению. Зашел губернатор и в сельский магазин, а также осмотрел строящийся храм и пообщался тут же с местными жителями, сообщившими о своих просьбах и предложениях.
Губернатора, прежде всего, интересовали вопросы занятости населения и пути решения этой проблемы, в том числе, за счет развития животноводства. Посетив реконструируемый животноводческий комплекс ОАО «РИФ-Инвест-Рассвет», рассчитанный на 960 голов, Евгений Савченко высказал пожелание, чтобы уже к первому октября состоялось его открытие и люди приступили к работе.
В ходе поездки губернатор также обращал внимание на дорожное строительство и, в частности, дал указание внести в план строительства на 2007 год ряд дорог в селах Корочанского района, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.