К 1 октября в области заработает новый животноводческий комплекс

Евгений Савченко посетил отделение врача общей практики в селе Мелихово, осмотрел дом культуры, библиотеку, где ознакомился с ассортиментом литературы и высказал свои пожелания по его расширению. Зашел губернатор и в сельский магазин, а также осмотрел строящийся храм и пообщался тут же с местными жителями, сообщившими о своих просьбах и предложениях.