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Posted 28 июля 2006,, 07:42

Published 28 июля 2006,, 07:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

К 1 октября в области заработает новый животноводческий комплекс

28 июля 2006, 07:42
27 июля губернатор Белгородской области Евгений Савченко посетил с рабочим визитом Корочанский район, где ознакомился с состоянием объектов социальной сферы в сельской местности, а также с ходом реализации областных программ развития животноводства и национального проекта «Развитие АПК».

Евгений Савченко посетил отделение врача общей практики в селе Мелихово, осмотрел дом культуры, библиотеку, где ознакомился с ассортиментом литературы и высказал свои пожелания по его расширению. Зашел губернатор и в сельский магазин, а также осмотрел строящийся храм и пообщался тут же с местными жителями, сообщившими о своих просьбах и предложениях.

Губернатора, прежде всего, интересовали вопросы занятости населения и пути решения этой проблемы, в том числе, за счет развития животноводства. Посетив реконструируемый животноводческий комплекс ОАО «РИФ-Инвест-Рассвет», рассчитанный на 960 голов, Евгений Савченко высказал пожелание, чтобы уже к первому октября состоялось его открытие и люди приступили к работе.

В ходе поездки губернатор также обращал внимание на дорожное строительство и, в частности, дал указание внести в план строительства на 2007 год ряд дорог в селах Корочанского района, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Корочанский район#Рабочая поездка#Мелихово
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