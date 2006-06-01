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Posted 1 июня 2006,, 11:53

Published 1 июня 2006,, 11:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Для проведения ремонтно-профилактических работ остановлено оборудование Губкинской ТЭЦ

1 июня 2006, 11:53
С 31 мая по 20 июня для проведения ремонтно-профилактических работ остановлено оборудование Губкинской ТЭЦ. Горячее водоснабжение города обеспечивает котельная микрорайона «Журавлики».

В период останова ТЭЦ будут выполнены работы, реализация которых во время функционирования станции затруднена, а в некоторых случаях невозможна. В первую очередь теплоэнергетики проведут гидравлические испытания на прочность и плотность головного участка тепломагистрали от ГТЭЦ. Такие испытания позволят определить состояние трубопроводов и обнаружить дефектные участки теплосети, чтобы в течение летней ремонтной кампании устранить повреждения. Отремонтируют запорную арматуру на главном паровом коллекторе в машинном зале и на питательных коллекторах котлотурбинного цеха, проведут чистку изоляторов на токопроводах генераторов и т.д.

В настоящее время на станции уже выполнен ремонт помещений административно-служебного корпуса ТЭЦ, капитальный ремонт якоря возбудителя генератора № 2, заменен регулятор скорости на турбогенераторе № 1, завершены текущие ремонты котлоагрегатов № 1 и 2, установлены приборы контроля кислорода в уходящих газах на котлоагрегате № 4.

Кроме того, закончена реконструкция тепловой изоляции магистральной тепловой сети ТЭЦ-Микрорайон длиной 450 п.м.

Как отметила начальник ПТО Губкинской ТЭЦ Елена Бердар, июнь для станции является главным месяцем с точки зрения своевременной и качественной подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. На ТЭЦ уверены, что запланированный ремонт будет успешно выполнен. Это создаст прочный фундамент для дальнейшей подготовки оборудования, зданий, сооружений и тепловых сетей к работе в зимних условиях.

#Новости#Экономика#Мария#Энергетика#Тэк#Губкинская тэц#Ремонтно-прафилактические работы
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