Для проведения ремонтно-профилактических работ остановлено оборудование Губкинской ТЭЦ

В период останова ТЭЦ будут выполнены работы, реализация которых во время функционирования станции затруднена, а в некоторых случаях невозможна. В первую очередь теплоэнергетики проведут гидравлические испытания на прочность и плотность головного участка тепломагистрали от ГТЭЦ. Такие испытания позволят определить состояние трубопроводов и обнаружить дефектные участки теплосети, чтобы в течение летней ремонтной кампании устранить повреждения. Отремонтируют запорную арматуру на главном паровом коллекторе в машинном зале и на питательных коллекторах котлотурбинного цеха, проведут чистку изоляторов на токопроводах генераторов и т.д.