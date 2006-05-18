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Posted 18 мая 2006,, 09:19

Published 18 мая 2006,, 09:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В воскресенье, студент, плати за проезд

18 мая 2006, 09:19
Недавно в автобусах Автоколонны №1402 появились объявления о том, что бесплатный проезд школьников и студентов по льготным месячным проездным билетам в воскресные и праздничные дни осуществляться не будет. На выходных обладателям таких проездных придется раскошелиться на поездку в транспорте.

Как нам пояснили работники автоколонны, принимая это решение, они руководствовались постановлением Губернатора Белгородской области №147 от 7 сентября 2005 года «О предоставлении льготного и бесплатного проездов студентам, аспирантам и учащимся учебных заведений области». Согласно этому документу, с 1 сентября 2005 года до 1 июня 2006 года учащимся общеобразовательных и специальных школ, школ-интернатов, предоставляется право льготного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно по льготным именным месячным проездным билетам установленного образца. Стоимость этих заветных билетиков составляет для школьников – 20% от стоимости полного месячного проездного билета для граждан, для студентов – 30%, единый же проездной – 40%. При этом финансирование выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда предусмотрено в расходной части бюджета.

Работники автоколонны утверждают, что в воскресные дни школы и вузы не работают, и добираться к месту учебы и обратно учащимся не нужно. Видимо, работники автоколонны не знакомы с системой обучения в белгородских вузах.

Белгородское троллейбусное управление сообщило, что они перевозят учащихся по льготным проездным и днем и ночью бесплатно.

#Новости#Город#Мария#Проезд#Льготный проезд#Автоколонна
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