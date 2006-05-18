В воскресенье, студент, плати за проезд

Как нам пояснили работники автоколонны, принимая это решение, они руководствовались постановлением Губернатора Белгородской области №147 от 7 сентября 2005 года «О предоставлении льготного и бесплатного проездов студентам, аспирантам и учащимся учебных заведений области». Согласно этому документу, с 1 сентября 2005 года до 1 июня 2006 года учащимся общеобразовательных и специальных школ, школ-интернатов, предоставляется право льготного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно по льготным именным месячным проездным билетам установленного образца. Стоимость этих заветных билетиков составляет для школьников – 20% от стоимости полного месячного проездного билета для граждан, для студентов – 30%, единый же проездной – 40%. При этом финансирование выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда предусмотрено в расходной части бюджета.