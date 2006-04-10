Память о человеке, память о подвиге…

Детство и юность Федора Хихлушки прошли в селе Староивановке Волоконовского района. Здесь он учился в школе, здесь началась его трудовая биография. В 1943 году он, как и многие его сверстники, добровольцем ушел в действующую армию. После войны Федор Хихлушка служил в пограничных войсках в Туркестане. Решив посвятить всю жизнь работе в милиции, Федор Семенович успешно оканчивает Могилевскую среднюю специальную школу милиции.