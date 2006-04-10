Память о человеке, память о подвиге…

Posted 10 апреля 2006,, 06:31
Published 10 апреля 2006,, 06:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Собравшиеся вспомнили героя, земляка, просто человека и провели в память о нем траурный митинг.
Почтить память земляка пришли не только взрослые. В мероприятии приняли участие ученики двенадцатой гимназии Белгорода, расположенной на улице Хихлушки. После траурного митинга дети пригласили собравшихся посетить их гимназию. В кабинете истории ветераны милиции поделились своими воспоминаниями о том, как жил и работал боевой офицер Ф.С. Хихлушка.
В гимназии есть памятный уголок, посвященный Хихлушке. Материалы, представленные там, рассказывают о жизни, службе Федора Семеновича, его подвиге. Для каждого ученика двенадцатой гимназии милиционер является примером мужества.
Детство и юность Федора Хихлушки прошли в селе Староивановке Волоконовского района. Здесь он учился в школе, здесь началась его трудовая биография. В 1943 году он, как и многие его сверстники, добровольцем ушел в действующую армию. После войны Федор Хихлушка служил в пограничных войсках в Туркестане. Решив посвятить всю жизнь работе в милиции, Федор Семенович успешно оканчивает Могилевскую среднюю специальную школу милиции.
В милиции он работал с собакой по кличке Лирка. С каждым годом увеличивалось количество раскрытых преступлений по горячим следам, в том числе и особо опасных. В любом коллективе есть люди, которые своим скромным трудом завоевывают авторитет у товарищей прочно и навсегда. Таким был и Федор Семенович.
7 апреля 1966 года вооруженный автоматом преступник угнал бензовоз и двигался в сторону Белгорода. Оперативная группа работников областного управления, в составе которой был и Федор Семенович Хихлушка со своей собакой, выехала на автомагистраль Москва – Симферополь навстречу вооруженному бандиту. Сотрудники не знали, что у города Обояни его уже пытался задержать и погиб автоинспектор Калугин.
Работники ГАИ, перекрыв дорогу, преградили путь преступнику в Белгород. Он бросил бензовоз и направился в сторону железнодорожной станции Шопино. Сотрудникам милиции удалось загнать бандита в балку и перекрыть все выходы из нее. В завязавшейся перестрелке вооруженный преступник был убит. При выполнении боевого задания, погиб капитан милиции Федор Хихлушка, который сделал все для того, чтобы преступник был обезврежен.
Проводить в последний путь капитана милиции, погибшего на боевом посту, пришли не только жители областного центра. Приехали делегации из всех районов нашей области.
За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, Федор Семенович Хихлушка Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды, посмертно.
Исполком Белгородского городского Совета депутатов трудящихся в память о бесстрашном капитане милиции переименовал улицу Северную в улицу имени капитана милиции Ф.С. Хихлушки.
Также Ф.С. Хихлушка навечно занесен в списки личного состава и Почетную книгу МВД России. Его фамилия помещена на мемориальной плите в фойе зданий УВД области и города.
Ежегодно среди милицейских коллективов области проводятся соревнования по милицейскому многоборью имени капитана милиции Ф.С. Хихлушки.
Впервые в 1972 году в городе Нальчике были проведены Всесоюзные соревнования работников службы розыскного собаководства органов МВД СССР по специальному многоборью. Специально для награждения победителей этих соревнований, на Урале был отлит из бронзы переходящий приз-скульптура Ф.С. Хихлушки с овчаркой.
Официальный сайт УВД Белгородской области