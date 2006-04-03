Белгород станет ареной КВНовских баталий

Posted 3 апреля 2006,, 08:12
Published 3 апреля 2006,, 08:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
История команды «ЧП» началась в минской школе №130 с музыкальным уклоном. А официально команда была создана в 1997 году. Тогда минчане добрались до полуфинала Высшей лиги Белорусского КВН.
В следующем году команда стала обладателем титула «Чемпион Открытого чемпионата КВН Балтии» и чемпионом Белорусской «вышки» КВН. Кроме того, частники «ЧП» - чемпионы Евролиги-1999, чемпионы Открытой Украинской лиги-2000, а в 2003 году белорусы – участники полуфинальных игр Высшей «масляковской» Лиги. Также два самых известных «чэпэшника» Евгений Смаригин и Дмитрий Танкович вошли в команду КВН «Сборная XXI века». После пропуска в сезоне 2004 года «ЧП» снова играет в Высшей Лиге.
Команда «Уездный город» своим образованием обязана поезду «Новосибирск – Адлер», в котором, возвращаясь с Сочинского фестиваля-1999, КВНщики из команды «СССР» (г. Челябинск) и МГПИ (г. Магнитогорск) приняли решение объединиться. В том же 1999 году сборная команда двух городов «Уездный город» стал финалистом Первой лиги КВН и попал в Высшую лигу. В сезоне 2000 года «Уездный город» дошел до полуфинала «вышки», а в 2002 году – стал победителем.
Стиль команды, по мнению самих участников «Уездного города», построен главным образом на использовании ярких и запоминающихся образов: «Ботаник Женечка» (Евгений Никишин), «Тинэйджер» (Станислав Ярушин из «Лиц Уральской национальности»), «Бывалый» (Сергей Писаренко), «Пионер, Мультик» (Аркадий Лапухин), «Рубаха-парень» (Александр Журин), которые несут в себе также образ немного простоватых, но в то же время наглых провинциалов.