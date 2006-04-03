Белгород станет ареной КВНовских баталий

Команда «Уездный город» своим образованием обязана поезду «Новосибирск – Адлер», в котором, возвращаясь с Сочинского фестиваля-1999, КВНщики из команды «СССР» (г. Челябинск) и МГПИ (г. Магнитогорск) приняли решение объединиться. В том же 1999 году сборная команда двух городов «Уездный город» стал финалистом Первой лиги КВН и попал в Высшую лигу. В сезоне 2000 года «Уездный город» дошел до полуфинала «вышки», а в 2002 году – стал победителем.