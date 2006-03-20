Студенты проявили себя как спортсмены

Posted 20 марта 2006,, 09:38
Published 20 марта 2006,, 09:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Матчи по мини-футболу, волейболу и шахматам проходили одновременно, благо, условия, созданные в спортивном комплексе технологического университета, это позволяют.
Команды шахматистов, состоящие их четырех человек (по две девушки и два юноши) сошлись в интеллектуальной дуэли в методическом кабинете кафедры физического воспитания и спорта, волейболисты мерялись силами в спортзале №1, матч по мини-футболу пошел в спортивном зале №2.
Накал спортивной борьбы, стремление победить и быть лучшими продемонстрировали игроки всех команд, так же спортсменам был дан шанс проверить и сравнить свои силы. А болельщики смогли получить массу удовольствия, изрядную дозу адреналина, заряд положительных эмоций.
И вот пришло время подведения итогов спортивных состязаний. Награждение проводил заведующий кафедрой физкультуры и спорта С.И. Крамской. В шахматной баталии победили шуховцы с результатом 3:1, лучшим игроком у девушек признана А. Русанова (г. Харьков), у юношей – А. Гончаров (г. Белгород).
В волейболе также сильнее оказались белгородцы, переиграв соперников 3:0. Лучшими были шуховцы А. Иванов и А. Еременко и харьковские спортсмены А. Хандримайлов и Е. Звойленко. А вот матч по футзалу (мини-футболу) выиграли гости со счетом 6:4. В борьбе отличились представители ХНАДУ К. Тычинский и Т. Пугинец, а также Ю. Гусев и В. Матуцкий из г. Белгорода.
Победители получили грамоты и ценные призы. Традиционный кубок «Дружбы» был вручен проректору по науке и внешним связям Харьковского национального автодорожного факультета Г.И. Тохтарю, сообщает официальный сайт БГТУ им. В.Г. Шухова.
Заключительное слово взял заместитель проректора по внешним связям технологического университета В.Г. Косенко, который с удовлетворением отметил, что в первой подобной встрече вузов «первый блин не вышел комом», а также пригласил гостей летом поработать в студенческий стройотрядах, принять участие в сентябрьском Международном форуме на базе БГТУ им. В.Г. Шухова и множестве других запланированных мероприятий, а также пожелал всем у спехов в спорте, труде и учебе.
В ответном слове Г.И. Тохтарь поблагодарил хозяев за теплый и радушный прием и выразил надежду, что дружба, зародившаяся на спортивных полях, продолжится и в повседневной жизни студентов двух вузов. «Любите спорт, занимайтесь спортом, будьте здоровы и счастливы!», напутствовал участников соревнований заведующий кафедрой физической культуры БГТУ С.И. Крамской.