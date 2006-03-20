Студенты проявили себя как спортсмены

В волейболе также сильнее оказались белгородцы, переиграв соперников 3:0. Лучшими были шуховцы А. Иванов и А. Еременко и харьковские спортсмены А. Хандримайлов и Е. Звойленко. А вот матч по футзалу (мини-футболу) выиграли гости со счетом 6:4. В борьбе отличились представители ХНАДУ К. Тычинский и Т. Пугинец, а также Ю. Гусев и В. Матуцкий из г. Белгорода.