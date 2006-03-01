Под прицелом микроскопа все равны

В 1989 году, в связи с назревшей необходимостью, в ЭКЦ УВД Белгородской области была создана биологическая лаборатория. Спектр преступлений, при расследовании которых применяются знания и технологии этой отрасли криминалистики, достаточно широк: от дорожно-транспортных происшествий до убийств, а, кроме этого, помощь в поиске пропавших без вести, установление личности неопознанных трупов. Биологи принимают участие практически в каждом осмотре места происшествия по тяжким преступлениям. Это помогает наиболее полно восстановить картину совершения преступления.