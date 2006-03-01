Под прицелом микроскопа все равны

1 марта экспертно-криминалистическая служба МВД России отмечает свой профессиональный праздник – 87 лет со дня образования. В Белгородской области первое экспертно-криминалистическое подразделение было создано 1 февраля 1954 года и состояло всего из трех сотрудников.
Сегодня экспертно-криминалистический центр при УВД Белгородской области имеет сложную структуру, объединяющую 22 территориальных подразделения, в которых несут службу 136 человек.
Большинство из них являются настоящими энтузиастами своего дела, высокопрофессиональными сотрудниками. Именно эти люди заставляют работать мощную машину высоких технологий на органы внутренних дел, используют свой научный опыт для борьбы с преступностью. Сегодня без участия экспертов-криминалистов не обходится ни одно расследование тяжких преступлений, и 80 % из них раскрываются благодаря эффективному использованию криминалистических средств и методов.
Спектр решаемых специалистами ЭКЦ задач весьма широк и разнообразен: от исследований оставленных преступниками следов до экспертиз по фактам умышленного банкротства, исследований ДНК человека, компьютерных экспертиз и экспертиз контрафактной продукции.
Широка и «география» их деятельности. Сегодня белгородские эксперты выполняют свои задачи не только на территории Белгородской области, но и на юге России. Более тридцати экспертов прошли «горячие точки», большинство из них награждены государственными наградами.
На протяжении всего времени существования службы активно внедряются в работу экспертно-криминалистических подразделений новые направления экспертной практики. Наряду с традиционными видами экспертиз (дактилоскопия, трасология, баллистика и пр.) созданы и функционируют биологическая, автотехническая, фоноскопическая и взрывотехническая лаборатории.
В 1989 году, в связи с назревшей необходимостью, в ЭКЦ УВД Белгородской области была создана биологическая лаборатория. Спектр преступлений, при расследовании которых применяются знания и технологии этой отрасли криминалистики, достаточно широк: от дорожно-транспортных происшествий до убийств, а, кроме этого, помощь в поиске пропавших без вести, установление личности неопознанных трупов. Биологи принимают участие практически в каждом осмотре места происшествия по тяжким преступлениям. Это помогает наиболее полно восстановить картину совершения преступления.
Проведение экспертизы ДНК или одорологической экспертизы (исследование запаховых следов), позволяют доказывать виновность или невиновность подозреваемых в совершении преступления с большой долей вероятности. Кроме того, в ЭКЦ исследования методом ДНК-анализа проводятся и по установлению отцовства.
С 2000 года экспертами-автотехниками ЭКЦ исследуются маркировочные обозначения всех транспортных средств, регистрируемых на территории Белгородской области, что позволило значительно сократить количество «криминальных» автомобилей. Ежегодно через руки экспертов проходит более 10 тысяч автомобилей. При этом устанавливаются около 200 транспортных средств, находящихся в розыске.
О качестве работы белгородских экспертов говорит тот факт, что по результатам деятельности за прошлый год белгородская экспертно-криминалистическая служба занимает одно из первых мест в России.