В Белгородской области зарегистрированы 359 кредитных потребительских кооперативов



За 2002-2005 годы из фондов взаимопомощи (с учетом повторной выдачи средств) по 12936 договорам выделено займов на сумму 228,7 млн. рублей. Финансовые средства направлены на развитие личных подсобных хозяйств, в том числе приобретение крупного рогатого скота, свиней, строительство помещений для скота, покупку комбикормов, птицы и разведение пчел, приобретение сельхозтехники; предпринимательские цели. Свыше 50 млн. рублей из общей кассы использованы на личные нужды: строительство индивидуальных жилых домов, подведение воды, газа, обучение, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.