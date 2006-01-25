В Белгородской области зарегистрированы 359 кредитных потребительских кооперативов

Posted 25 января 2006,, 14:27
Published 25 января 2006,, 14:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Наибольшее количество кооперативов создано в Новооскольском, Чернянском, Ровеньском, Красногвардейском, Красненском, Губкинском и Алексеевском районах.
В течение трех лет на финансовую поддержку кооперативного движения из областного бюджета выделены субвенции в размере 54,1 млн. руб.
На сегодняшний день общая сумма фондов финансовой взаимопомощи кооперативов составляет свыше 100 млн. рублей. Из них субвенций областного бюджета – 53%, паевых взносов членов кооперативов – 11%, личные сбережения – 31%, доходов от выдачи займов – 5%.
За 2002-2005 годы из фондов взаимопомощи (с учетом повторной выдачи средств) по 12936 договорам выделено займов на сумму 228,7 млн. рублей. Финансовые средства направлены на развитие личных подсобных хозяйств, в том числе приобретение крупного рогатого скота, свиней, строительство помещений для скота, покупку комбикормов, птицы и разведение пчел, приобретение сельхозтехники; предпринимательские цели. Свыше 50 млн. рублей из общей кассы использованы на личные нужды: строительство индивидуальных жилых домов, подведение воды, газа, обучение, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.