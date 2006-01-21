Лидером по отправлению пассажиров в дальнем сообщении является Белгородское отделение ЮВЖД

Posted 21 января 2006,, 07:18
Published 21 января 2006,, 07:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В поездах дальнего следования за прошедший год ЮВЖД перевезла 26,6 млн. человек (рост к 2004 году – 6,7%), в том числе транзитных – 18,8 млн. человек (на 8,2% больше, чем в 2004 году).
С вокзалов ЮВЖД отправились в дорогу в дальнем сообщении 4 млн. человек (рост к аналогичному периоду 2004 года – 2,7 %). Лидером по отправлению пассажиров в дальнем сообщении является Белгородское отделение: с его вокзалов уехали 941,8 тыс. человек (рост к прошлому году – 11,5 %).
С вокзала станции Белгород уехало 597 тыс. пассажиров (рост – 16,6%), Воронеж-1 - 963,1 тыс. пассажиров (рост – 1,7%), Грязи-Воронежские – 85 тыс. пассажиров (рост 6,8 %).