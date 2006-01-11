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Posted 11 января 2006,, 08:36

Published 11 января 2006,, 08:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы поборются за приз Старшинова

11 января 2006, 08:36
9 и 10 января в Белгороде проходили хоккейные матчи между хозяевами арены «Оранжевый лед» и командой из Липецка.
Сюжет
Хоккей

Подопечные Сергея Лубнина в первом матче добились победы со счетом 3:2 (шайбы на счету Романа Петрова, Сергея Благуты и Сергея Столярова), а в повторной встрече уступили 1:4. Единственный раз ворота гостей поразил Дмитрий Максимов.

После двух матчей обе команды сохранили места, которые они занимали перед началом тура – десятое (Белгород) и седьмое (Липецк). Следующий, 21-й тур (14 и 15 января) ХК «Белгород» пропустит, а 18 и 19 января белгородцы на выезде сыграют с ХК «Капитан»

А юные белгородские хоккеисты 1994 – 1995 г.р. отправляются в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), где с 24 по 29 января пройдет всероссийский турнир по хоккею с шайбой на приз двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Старшинова.

Как сообщает ИА «Вслух.Ру», по положению участвовать в состязаниях могут восемь команд, и уже сейчас известно, что в соревнованиях примут участие хоккеисты из Белгорода, Москвы, Саратова, Череповца, Воркуты. Ямал представят три команды: из Салехарда, Нового Уренгоя и поселка Уренгой.

#Новости#Спорт#Хоккей#Мария#Хк белгород#Липецк#Шайба#Салехард#Старшинов
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