Белгородцы поборются за приз Старшинова

Posted 11 января 2006,, 08:36
Published 11 января 2006,, 08:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Подопечные Сергея Лубнина в первом матче добились победы со счетом 3:2 (шайбы на счету Романа Петрова, Сергея Благуты и Сергея Столярова), а в повторной встрече уступили 1:4. Единственный раз ворота гостей поразил Дмитрий Максимов.
После двух матчей обе команды сохранили места, которые они занимали перед началом тура – десятое (Белгород) и седьмое (Липецк). Следующий, 21-й тур (14 и 15 января) ХК «Белгород» пропустит, а 18 и 19 января белгородцы на выезде сыграют с ХК «Капитан»
А юные белгородские хоккеисты 1994 –
Как сообщает ИА «Вслух.Ру», по положению участвовать в состязаниях могут восемь команд, и уже сейчас известно, что в соревнованиях примут участие хоккеисты из Белгорода, Москвы, Саратова, Череповца, Воркуты. Ямал представят три команды: из Салехарда, Нового Уренгоя и поселка Уренгой.