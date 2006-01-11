Белгородцы поборются за приз Старшинова

Как сообщает ИА «Вслух.Ру», по положению участвовать в состязаниях могут восемь команд, и уже сейчас известно, что в соревнованиях примут участие хоккеисты из Белгорода, Москвы, Саратова, Череповца, Воркуты. Ямал представят три команды: из Салехарда, Нового Уренгоя и поселка Уренгой.