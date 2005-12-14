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Posted 14 декабря 2005,, 09:29

Published 14 декабря 2005,, 09:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Игроки «Локомотива-Белогорье» набрали в общей сложности почти 18 тысяч голосов любителей волейбола

14 декабря 2005, 09:29
Вчера завершилось голосование болельщиков, определявших стартовые составы сборных россиян и легионеров нашей суперлиги, которые 24 декабря встретятся в первом в истории отечественного волейбола Матче звезд.

Составы уже известны. В опросе, который проходил на интернет-портале «СЭ», приняли участие 7835 человек.

Победителями голосования стали:

Россияне – доигровщики Сергей Тетюхин («Локомотив-Белогорье», 5712 голосов) и Павел Абрамов («Искра», 3992), блокирующие Андрей Егорчев («Динамо» М, 5692) и Алексей Казаков («Искра», 5429), диагональный Семен Полтавский («Динамо» М, 4023), связующий Константин Ушаков («Факел», 3753), либеро Алексей Вербов («Локомотив-Белогорье», 6681);

Легионеры – доигровщики Матей Казийски («Динамо» М, 3416) и Генри Белл («Локомотив-Изумруд», 3170), блокирующие Алехандро Спайич («Локомотив-Белогорье», 5524) и Игор Вушурович («Луч», 2528), диагональный Ромеро Поэй («Нефтяник» Я, 2625), связующий Рафаэл («Динамо-ТТГ», 3969), либеро Юбер Энно («Динамо» М, попал в сборную легионеров автоматически, так как болгарин Теодор Салпаров получил травму, а других иностранных либеро в суперлиге нет).

Именно эти волейболисты начнут Матч звезд, который пройдет в московском УСЗ «Дружба».

Напомним, что руководить командами будут главный тренер сборной России Зоран Гайич (россияне) и наставник московского «Динамо» Владимир Алекно (легионеры).

#Новости#Спорт#Мария#Тетюхин#Матч звезд#Гайич#Алекно#Вербов
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