Игроки «Локомотива-Белогорье» набрали в общей сложности почти 18 тысяч голосов любителей волейбола

Легионеры – доигровщики Матей Казийски («Динамо» М, 3416) и Генри Белл («Локомотив-Изумруд», 3170), блокирующие Алехандро Спайич («Локомотив-Белогорье», 5524) и Игор Вушурович («Луч», 2528), диагональный Ромеро Поэй («Нефтяник» Я, 2625), связующий Рафаэл («Динамо-ТТГ», 3969), либеро Юбер Энно («Динамо» М, попал в сборную легионеров автоматически, так как болгарин Теодор Салпаров получил травму, а других иностранных либеро в суперлиге нет).