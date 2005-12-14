Игроки «Локомотива-Белогорье» набрали в общей сложности почти 18 тысяч голосов любителей волейбола

Posted 14 декабря 2005,, 09:29
Published 14 декабря 2005,, 09:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Составы уже известны. В опросе, который проходил на интернет-портале «СЭ», приняли участие 7835 человек.
Победителями голосования стали:
Россияне – доигровщики Сергей Тетюхин («Локомотив-Белогорье», 5712 голосов) и Павел Абрамов («Искра», 3992), блокирующие Андрей Егорчев («Динамо» М, 5692) и Алексей Казаков («Искра», 5429), диагональный Семен Полтавский («Динамо» М, 4023), связующий Константин Ушаков («Факел», 3753), либеро Алексей Вербов («Локомотив-Белогорье», 6681);
Легионеры – доигровщики Матей Казийски («Динамо» М, 3416) и Генри Белл («Локомотив-Изумруд», 3170), блокирующие Алехандро Спайич («Локомотив-Белогорье», 5524) и Игор Вушурович («Луч», 2528), диагональный Ромеро Поэй («Нефтяник» Я, 2625), связующий Рафаэл («Динамо-ТТГ», 3969), либеро Юбер Энно («Динамо» М, попал в сборную легионеров автоматически, так как болгарин Теодор Салпаров получил травму, а других иностранных либеро в суперлиге нет).
Именно эти волейболисты начнут Матч звезд, который пройдет в московском УСЗ «Дружба».
Напомним, что руководить командами будут главный тренер сборной России Зоран Гайич (россияне) и наставник московского «Динамо» Владимир Алекно (легионеры).