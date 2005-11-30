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Posted 30 ноября 2005,, 06:46

Published 30 ноября 2005,, 06:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Для подготовки государственных и муниципальных служащих важен опыт нескольких вузов

30 ноября 2005, 06:46
25-26 ноября в стенах Курского государственного института государственной и муниципальной службы прошла V Международная (Юбилейная) научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: содержание и механизмы трансформации». Активное участие в ней приняли декан факультета управления и предпринимательства Белгородского госуниверситета и преподаватели кафедры социальных технологий.

Курский государственный институт государственной и муниципальной службы, несмотря на молодой возраст (в этом году он отметил 5 лет со дня образования), является авторитетным учебным заведением области. На сегодняшний день в аудиториях вуза обучается 2000 человек, среди которых – представители органов власти и управления Курской области.

В работе конференции участвовали российские и зарубежные ученые. Были представлены такие учебные заведения, как Российская академия государственной службы при Президенте РФ (г. Москва), Санкт-петербургская юридическая академия, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (г. Харьков), академия государственного управления при президенте Республики Беларусь (г.Минск).

Не менее актуальными были обсуждаемые вопросы и для представителей органов власти и управления. Наряду с учеными, специализирующимися в области государственного и муниципального управления, с докладами на конференции выступили представители органов власти Курской области: заместитель губернатора Курской области В.И. Овчаров, председатель комитета Курской областной Думы по законодательству Н.Г. Кононов, другие члены Правительства Курской области и Курской областной Думы.

Жаркие дискуссии между участниками конференции велись не только по вопросам дальнейшего развития «системы государственного управления» как теоретической науки, но и по вопросам практического применения уже накопленных знаний в области государственного и муниципального управления.

Представителями БелГУ было высказано предложение, поддержанное остальными участниками конференции, - о необходимости более тесного сотрудничества в рамках подготовки государственных и муниципальных служащих на основе обмена студентами. Преподавателями кафедры социальных технологий был установлен дружеский контакт не только с коллегами из Курска, но и с представителями Украины и Белоруссии, сообщает официальный сайт БелГУ.

#Новости#БелГУ#Наука#Курская область#Мария#Органы власти и управления#Государственный служащий
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