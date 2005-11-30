Для подготовки государственных и муниципальных служащих важен опыт нескольких вузов

Представителями БелГУ было высказано предложение, поддержанное остальными участниками конференции, - о необходимости более тесного сотрудничества в рамках подготовки государственных и муниципальных служащих на основе обмена студентами. Преподавателями кафедры социальных технологий был установлен дружеский контакт не только с коллегами из Курска, но и с представителями Украины и Белоруссии, сообщает официальный сайт БелГУ.