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Posted 1 июля 2005,, 06:58

Published 1 июля 2005,, 06:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Социально-экономические показатели Белгородской области по-прежнему стабильны

1 июля 2005, 06:58
Белгородстат распространил информацию о социально-экономическом положении Белгородской области в январе-мае 2005 года на фоне областей Центрально-Черноземного района. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в области, сохраняла тенденции роста показателей, характеризующих основные виды деятельности организаций.

Оборот организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) в январе-мае 2005 года составил 111,1 млрд. рублей, что в действующих ценах в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Следует отметить, что по темпам роста этот показатель превышает аналогичные данные по областям ЦЧР, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

Индекс промышленного производства по сравнению с январем-маем 2004 года составил 109,3%, выше он только в Курской области (113,3%). Для сравнения: в Воронежской области — 98,2%, в Липецкой — 96,8%, Тамбовской — 93,8%. Наибольший прирост производства обеспечивают организации области, занимающиеся обрабатывающим производством — 112,5%, а также добычей полезных ископаемых — 101,7%.

В строительном комплексе объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «строительство», в январе-мае был на 20,3% выше уровня соответствующего периода 2004 года. По душевому объему выполненных работ область занимает первое место в Центрально-Черноземном районе. За счет всех источников финансирования в отчетном периоде введено 184 тыс.кв.метров жилых домов. Объем введенного жилья на 1000 жителей остается самым высоким в экономическом районе. В области больше, чем в других регионах ЦЧР построено жилья в сельской местности — 68,3 тыс.кв.метров (для сравнения: в Липецкой области — 46,7 тыс.кв.метров, Тамбовской — 26,6, Воронежской — 19,5, Курской — 8,8 тыс.кв.метров).

По уровню производства основных продуктов животноводства область по-прежнему лидирует в экономическом районе. При этом производство мяса по сравнению с аналогичным периодом 2004 года, возросло на 32,4%, яиц — на 18,4%. Уровень производства молока сократился во всех регионах ЦЧР. И, тем не менее, средний удой молока на одну корову в сельхозорганизациях Белгородской области остается самым высоким среди областей ЦЧР - 1442 кг (в Липецкой — 1308 кг, Воронежской — 1288 кг, Тамбовской — 1003 кг, Курской — 799 кг).

Финансовое положение организаций области в январе-апреле 2005 года характеризуется положительным сальдо (сальдированный финансовый результат прибыли и убытка составил 16,6 млрд. рублей). Положительный финансовый результат получен по основным видам экономической деятельности - добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Удельный вес убыточных организаций в области составил 39,3% и сократился по сравнению с январем-мартом т.г. на 7,1 процентного пункта. Это самый низкий процент убыточных организаций в ЦЧР.

В социальной сфере отмечается тенденция роста денежных доходов населения. Реальные денежные доходы на душу населения в мае 2005 года к соответствующему месяцу 2004 года выросли на 17,8%. По величине средней номинальной заработной платы (в апреле 2005 года она составляла 6366,2 рубля) Белгородская область занимает второе место среди областей ЦЧР после Липецкой области (6501,9 рубля).

В области отмечен один из самых низких уровней официально зарегистрированной безработицы - 1,5% (ниже только в Липецкой - 0,8%).

Демографическая ситуация в январе-апреле 2005 года характеризуется следующими показателями - в области родилось 4377 младенцев, а умер 8541 человек, естественная убыль на 1000 человек населения составила (-8,4 человека), в Липецкой — (-9,1), Воронежской — (-11,6), Тамбовской (-12,5), Курской области — (-12,6 человека).
В январе-апреле 2005 года в области миграционный прирост населения составил 2585 человек (для сравнения: в Воронежской области — 352, Липецкой - 334, а в Курской и Тамбовской областях отмечалась миграционная убыль населения).

#Новости#Политика#Мария#Цчр#Социально-экономическое положение#Стабильность#Тенденции роста
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