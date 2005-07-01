Социально-экономические показатели Белгородской области по-прежнему стабильны

В строительном комплексе объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «строительство», в январе-мае был на 20,3% выше уровня соответствующего периода 2004 года. По душевому объему выполненных работ область занимает первое место в Центрально-Черноземном районе. За счет всех источников финансирования в отчетном периоде введено 184 тыс.кв.метров жилых домов. Объем введенного жилья на 1000 жителей остается самым высоким в экономическом районе. В области больше, чем в других регионах ЦЧР построено жилья в сельской местности — 68,3 тыс.кв.метров (для сравнения: в Липецкой области — 46,7 тыс.кв.метров, Тамбовской — 26,6, Воронежской — 19,5, Курской — 8,8 тыс.кв.метров).