Нелегальная миграция приобретает трудовой характер

Как бы ни старались сотрудники миграционной службы, УВД, нелегалы всё равно умудряются трудоустраиваться. Процесс их выявления осложняется тем, что в 70 процентах заполненных миграционных карт отсутствует точный адрес пребывания иностранного гражданина в Белгородской области. Но специалисты нашли выход. Зная, что нелегальная миграция в основном становится трудовой, они анализируют экономическую составляющую потребности области и определяют места компактного пребывания гастарбайтеров. С начала года выявлено свыше 24 тысяч нарушителей миграционного законодательства и все они привлечены к административной ответственности. Беда в том, что и здесь действует закон - спрос рождает предложение. Если бы руководители предприятий и организаций сами не «обходили» законодательство, этой проблемы просто бы не существовало. На сегодняшний день зарегистрировано 58 подобных нарушений. Причём в качестве нелегалов оказываются не только обычные работяги, но и руководители предприятий. В ООО «Птицефабрика Рождественская», например, незаконно трудится в качестве заместителя директора гражданин Украины.