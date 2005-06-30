Нелегальная миграция приобретает трудовой характер

Posted 30 июня 2005,, 12:37
Published 30 июня 2005,, 12:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С начала года в Белгородской области выявлено уже более 600 иностранных граждан с недействительными документами. У 36 человек вообще документы, удостоверяющие личность, оказались поддельными.
Как бы ни старались сотрудники миграционной службы, УВД, нелегалы всё равно умудряются трудоустраиваться. Процесс их выявления осложняется тем, что в 70 процентах заполненных миграционных карт отсутствует точный адрес пребывания иностранного гражданина в Белгородской области. Но специалисты нашли выход. Зная, что нелегальная миграция в основном становится трудовой, они анализируют экономическую составляющую потребности области и определяют места компактного пребывания гастарбайтеров. С начала года выявлено свыше 24 тысяч нарушителей миграционного законодательства и все они привлечены к административной ответственности. Беда в том, что и здесь действует закон - спрос рождает предложение. Если бы руководители предприятий и организаций сами не «обходили» законодательство, этой проблемы просто бы не существовало. На сегодняшний день зарегистрировано 58 подобных нарушений. Причём в качестве нелегалов оказываются не только обычные работяги, но и руководители предприятий. В ООО «Птицефабрика Рождественская», например, незаконно трудится в качестве заместителя директора гражданин Украины.
По последним данным, больше всего нарушающих закон, выявлено в КФХ «Горби» (директор В.П.Черкесов) - 31 украинец и 10 молдаван. В числе неблагополучных районов, где «закрывают глаза» на незаконную трудовую деятельность или не могут должным образом с ней бороться, были названы Белгородский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский районы. Как образец для подражания отмечался Алексеевский и Грайворонский районы, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.