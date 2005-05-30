«Салют-Энергия» метит в лидеры

Posted 30 мая 2005,, 05:41
Published 30 мая 2005,, 05:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Три очка в копилку белгородцев принесли два гола Андрея Воробьева. Нападающий «Салюта» отличился сначала на 34-й, а затем на 59-й минуте. С четырьмя голами Андрей Воробьев теперь входит в список лучших бомбардиров зоны «Центр». Следует отметить, что во втором тайме «Салют» остался без непосредственного руководства со стороны Сергея Андреева, который за разговоры с судьей был удален с тренерской скамейки и вынужден был наблюдать за игрой с трибуны. После поражения от белгородцев, рязанская команда уступила первое место в турнирной таблице. Теперь на лидерской позиции находится ФК «Лобня-Алла». «Салют-Энергия» поднялся на 4-е место.
«Матч сложился для моей команды непросто», - отметил Сергей Андреев в кратком комментарии для своего официального сайта. «Я не очень удовлетворен игрой команды, зато доволен результатом. Победа над лидером турнира должна добавить нам сил».
Проверить это предположение Сергея Андреева можно будет проверить уже 1 июня, когда на домашнем стадионе «Салют-Энергия» встретится со «Спартаком» из Луховиц. Начало матча в 18.30.
Другие результаты 7-го тура:
Локомотив (Лиски) – Спартак (Луховицы) 1:1
Елец (Елец) – Мордовия (Саранск) 1:0
Дон (Новомосковск) – Зенит (Пенза) 3:1
Сатурн (Егорьевск) – Лобня-Алла (Лобня) 0:2
Спартак-МЖК (Рязань) – Витязь (Подольск) 2:0
Локомотив-М (Серпухов) – Ника (Москва) 1:1
Локомотив (Калуга) – Титан (Москва) 3:1
Искра (Энгельс) – Спартак (Тамбов) – 30 мая