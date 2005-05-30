«Салют-Энергия» метит в лидеры

Три очка в копилку белгородцев принесли два гола Андрея Воробьева. Нападающий «Салюта» отличился сначала на 34-й, а затем на 59-й минуте. С четырьмя голами Андрей Воробьев теперь входит в список лучших бомбардиров зоны «Центр». Следует отметить, что во втором тайме «Салют» остался без непосредственного руководства со стороны Сергея Андреева, который за разговоры с судьей был удален с тренерской скамейки и вынужден был наблюдать за игрой с трибуны. После поражения от белгородцев, рязанская команда уступила первое место в турнирной таблице. Теперь на лидерской позиции находится ФК «Лобня-Алла». «Салют-Энергия» поднялся на 4-е место.