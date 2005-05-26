Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2005,, 08:27

Published 26 мая 2005,, 08:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Тренеры детского футбольного клуба «Металл» награждены медалями за пропаганду футбола

26 мая 2005, 08:27
В спортивном зале средней школы № 49 г. Белгорода состоялось торжественное закрытие городского фестиваля по футболу среди учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий города.
Сюжет
Футбол

В этом трнире приняли участие более 5 тысяч школьников. В итоге дипломами, грамотами и медалями различного ранга были награждены:
В младшей возрастной группе (1994-95 г.р.):
1. сш № 35
2. сш № 28
3. сш № 43

В средней возрастной группе (1992-93 г.р.):
1. сш № 28
2. сш № 35
3. гимн. № 22

В старшей возрастной группе (1990-91 г.р.):
1. сш № 7
2. сш № 46
3. сш № 49

Лучшими футболистами по итогам турнира были признаны Михаил Савостин, Роман Сергеев, Олег и Максим Барабаш, Роман Брик, Алексей Беляев, Владислав Миханькин, Алексей Ананенков и Иван Пупынин.
Специальными медалями за пропаганду футбола в школах областного центра были награждены тренеры и преподаватели Сергей Матросов, Игорь Берлетов, Евгений Гусев, Александр Калмыков, Владимир Барков и педагоги дополнительного образования детской футбольной команды «Металл» Сергей Носачев и Валерий Яковлев, сообщает телекомпания «СТС-Белгород».

#Новости#Спорт#Футбол#Мария#Школьник#Тренер#Металл#Пропаганда
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18