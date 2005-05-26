Тренеры детского футбольного клуба «Металл» награждены медалями за пропаганду футбола

Posted 26 мая 2005,, 08:27
Published 26 мая 2005,, 08:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В этом трнире приняли участие более 5 тысяч школьников. В итоге дипломами, грамотами и медалями различного ранга были награждены:
В младшей возрастной группе (1994-95 г.р.):
1. сш № 35
2. сш № 28
3. сш № 43
В средней возрастной группе (1992-93 г.р.):
1. сш № 28
2. сш № 35
3. гимн. № 22
В старшей возрастной группе (1990-91 г.р.):
1. сш № 7
2. сш № 46
3. сш № 49
Лучшими футболистами по итогам турнира были признаны Михаил Савостин, Роман Сергеев, Олег и Максим Барабаш, Роман Брик, Алексей Беляев, Владислав Миханькин, Алексей Ананенков и Иван Пупынин.
Специальными медалями за пропаганду футбола в школах областного центра были награждены тренеры и преподаватели Сергей Матросов, Игорь Берлетов, Евгений Гусев, Александр Калмыков, Владимир Барков и педагоги дополнительного образования детской футбольной команды «Металл» Сергей Носачев и Валерий Яковлев, сообщает телекомпания «СТС-Белгород».