Товарооборот Белгородской области с Украиной составил 1 млрд. 300 млн. долларов

Представители промышленности Белгородской области на 4 международной выставке «Восточные ворота Украины» представлены не были, поскольку в Белгороде открылась региональная выставка. Заместитель губернатора Белгородской области Валерий Пучков передал слова благодарности за приглашение принять участие в выставке.

По словам Валерия Пучкова, внешнеэкономический товарооборот за 2004 год Белгородской области с Украиной составил 1 млрд.300 млн. долларов. Заместитель губернатора Белгородской области подчеркнул, что товарооборот с Луганщиной, занимающей в рейтинге областей Украины второе место, составил около 100 млн. долларов. Тесное сотрудничество с Белгородской областью ведут Луганский машиностроительный завод, Алчевский металлургический завод, Лугансктепловоз, Лугансксода. В Украину Белгородская область поставляет руду, металлопрокат, строительные материалы. По словам Валерия Пучкова, итогом его встречи с губернатором Луганщины Алексеем Даниловым стало решение о расширении экономических связей. К тому же в ближайшее время Алексей Данилов встретится с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

На выставке «Восточные ворота Украины» также были представлены экспозиции Воронежской и Ростовской областей российской Федерации, Минской области Республики Беларусь, Республики Польша и Молдова, Луганской области, а также других регионов Украины. Площадь выставки составила свыше 2500 кв.м. В выставке приняли участие 150 предприятий и организаций. В «Восточных Воротах» участвовали 94 представителя Луганской области, 6 украинских, 9 молдовских, 5 польских, 17 Ростовской области, 1 Воронежской и 16 Минской.