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Posted 6 мая 2005,, 07:09

Published 6 мая 2005,, 07:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На Белгородчине создаются Центры временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации

6 мая 2005, 07:09
Правительство Белгородской области подписало Постановление о создании в Белгороде и Валуйках Центров временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации.

Уже утверждены уставы и штатные расписания этих областных государственных учреждений, сотрудники которых будут обеспечивать охрану и надзор за размещенными в Центре иностранными гражданами до исполнения решения об их административном выдворении или депортации, проводить среди иностранных граждан профилактическую работу по предупреждению совершения правонарушений на территории России, организовывать питание и бытовое обслуживание размещенных в Центре лиц. На организацию работы Белгородского центра из областного бюджета выделено 1179700 рублей, Валуйского – 870 500 рублей, сообщает пресс-центр аппарата губернатора Белгородской области. Финансирование осуществляется за счет ассигнований, утвержденных в областном бюджете на содержание приемников-распределителей двух городов для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

#Новости#Политика#Мария#Департация#Постановление правительства области#Центр временного содержания
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