«Космос» готовится к войне

– К сожалению, многие наши клубы страдают этакой келейностью, – говорит Юрий Николаевич. – Необходимо вносить изменения в регламент, обязывающие тренеров клубов общаться с прессой. Иначе зачем вообще тогда играть в волейбол? Сейчас многие говорят о том, что у нас сильнейший чемпионат в мире. Я бы не стал торопиться с такими выводами. Посмотрите, как организована работа со СМИ и зрителями в Италии. У нас еще пока такого нет. Но я уверен: скоро будет.