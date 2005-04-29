«Космос» готовится к войне

Posted 29 апреля 2005,, 11:01
Published 29 апреля 2005,, 11:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вчера корреспондент газеты «Советский Спорт» выяснил, что происходит в белгородском Дворце спорта «Космос» накануне суперигры и как команды готовятся к последней битве.
«КОСМОС» ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
В Белгороде настоящая весна. Все цветет. В зелень окутались деревья. Вот только любоваться на эти прелести сотрудникам «Космоса» некогда. Мыльным раствором до блеска моется площадь перед ареной, полируются до рези в глазах и без того кристально чистые огромные стеклянные двери…
В кабинете пресс-атташе «Локомотива» Андрея Губина настоящий ад. Телефон не умолкает ни на минуту. Тема разговоров одна: лишний билетик на сегодняшний волейбол.
– Ну скажите, где я возьму столько мест? – жалуется он корреспонденту «СС» после очередного довольно нервного разговора. – И так уже зал трещит по швам. Билеты на игру в кассах смели еще в понедельник (на следующий день, как стало известно, что решающий матч за золотые медали пройдет в Белгороде. – Прим. ред.). А звонки все продолжаются и продолжаются. Требуют пригласительные различные начальники, чиновники. И ведь всех надо где-то усадить, разместить. Даже на прошлогоднем «Финале четырех» Лиги чемпионов ажиотаж был меньше.
Сочувственно киваю и перевожу разговор в другое русло.
– А где сейчас «Локомотив»?
– На своей загородной базе. Игроки тренируются два раза в день. Одно занятие в тренажерном зале там же на базе, а второе, игровое – уже здесь в зале. Хотите побывать на нем? Увы, ничего не получится. Все тренировки проходят в закрытом режиме. Вы же понимаете, впереди решающая битва.
Выходя из дворца, слышу, как женщина на вахте устало объясняет посетителям, что билетов нет и не будет. Даже самых дорогих… Даже для сотрудников МВД…
Кстати, стоимость самого дешевого билета составляет 100 рублей, самого дорогого – 200. Знающие люди утверждают, что в день игры средняя цена заветного квитка у перекупщиков составит 2–3 номинала.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Из «Космоса» отправляюсь в гостиницу «Белгород», где остановилось «Динамо». Перед входом на лавочке греется на ярком весеннем солнышке доигровщик москвичей Тарас Хтей. Прохожие подходят к нему, жмут руку. Некоторые даже желают удачи. На мою просьбу об интервью он отвечает категоричным отказом.
– Не мучайте вы ребят, – вступает в разговор главный менеджер москвичей Роман Станиславов. – У них есть четкая установка: все интервью только после игры. Что вы хотите узнать?
– Как настрой команды, самочувствие игроков?
– Все нормально. Все здоровы, рвутся в бой. Разместились замечательно. Скоро вот первую тренировку проведем в «Космосе». Правда, хозяева предоставляют нам не совсем удобное время и ограничивают время занятия. В общем, на войне как на войне.
– На тренировку я смогу попасть?
– Извините, занятие пройдет в закрытом режиме.
ВСЕ МОГЛО РЕШИТЬСЯ В МОСКВЕ
Раз не хотят разговаривать волейболисты, обращаюсь к тренеру. Наставник динамовцев Владимир Алекно любезно выкраивает окошко в суперплотном графике подготовки и соглашается на разговор.
– Владимир Романович, перед началом финальной серии не было ли у вас предчувствия, что судьба чемпионства будет решаться именно в пятом матче?
– Нет. О каких прогнозах или предположениях может идти речь, если играют две абсолютно равные по силам команды? Все могло решиться еще в московских матчах. Для этого были предпосылки. Причем триумфатором мог оказаться как «Локо», так и «Динамо».
– После четвертого матча в интервью «СС» одной из причин нестабильной игры команды вы назвали наличие большого количества молодых игроков. Сейчас у ребят нет мандража? Не «перегорят» ли они до игры?
– Молодых много, но мы на равных играем с опытнейшими белгородцами. Выиграли гостевой матч… Какого-то особого волнения я не наблюдаю. Все идет нормально. Более того, именно молодежь может решить исход встречи. У ребят есть азарт, жажда борьбы, здоровые амбиции. Есть желание доказать, что они не хуже звезд «Локо». И если Хтей, Полтавский, Белл выйдут на площадку именно с таким настроем, все будет нормально.
– На игре будет присутствовать около трехсот болельщиков из Москвы…
– Это просто здорово! Зрителей не обманешь. Если бы команда демонстрировала посредственную игру, разве кто-то приехал бы в Белгород болеть за нас?
– Что скажете своим подопечным перед матчем?
– Только одно: нужно стремиться к победе и верить в нее.
– «Динамо» и «Локомотив» подарили любителям волейбола феерическую финальную серию. Может, в будущем году нужно играть ее до четырех побед?
– Боюсь, что тогда я просто не выживу (смеется). Семь игр словно на электрическом стуле?! Нет уж, увольте…
ДОЛОЙ КЕЛЕЙНОСТЬ!
На вечернюю тренировку «Локомотива» бригаду «СС» все-таки допустили. Но только на пару минут, за которые наш фотограф успел сделать несколько снимков. Наставник белгородцев Геннадий Шипулин от общения отказался. Поэтому, завидев прибывшего во Дворец генерального директора Всероссийской федерации волейбола Юрия Сапегу, обращаюсь к нему с просьбой о помощи в получении каких-либо комментариев к предстоящей игре от руководства «Локо». Однако и это не приносит желаемого результата.
– К сожалению, многие наши клубы страдают этакой келейностью, – говорит Юрий Николаевич. – Необходимо вносить изменения в регламент, обязывающие тренеров клубов общаться с прессой. Иначе зачем вообще тогда играть в волейбол? Сейчас многие говорят о том, что у нас сильнейший чемпионат в мире. Я бы не стал торопиться с такими выводами. Посмотрите, как организована работа со СМИ и зрителями в Италии. У нас еще пока такого нет. Но я уверен: скоро будет.
– За день до матча состоялось совещание. Чему оно было посвящено?
– Чисто техническим вопросам. К примеру, решалось, в какой форме будут играть команды. Выбор был за гостями. Они остановились на белой. Хозяева выйдут на площадку в черной.
– Справедливо ли, что место проведения решающего матча определяется жеребьевкой?
– Пока команды разбиты на две группы и в процессе регулярного первенства не встречаются между собой, это наиболее справедливо. Кстати, до последнего момента существовал вариант, при котором последний матч мог пройти в Питере или Казани. Однако Шипулин настоял на жребии. Что ж, это его право.
– Скажите, вы кому-либо будете симпатизировать в финале?
– Ну, во-первых, мне по должности не положено. А во-вторых, и в той, и в другой команде есть волейболисты, к которым я отношусь с особой теплотой. Смотрю на игру белгородца Тетюхина – и каждый раз открываю в нем что-то новое. С другой стороны, не могу не восхищаться мужеством динамовца Кулешова, который, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, показывает высочайший класс. Так что буду сохранять нейтралитет.
– А Шипулина с днем рождения поздравите?
– После игры. Уже приготовили ему подарок. И не спрашивайте меня какой. Скажу лишь, что это точно будет не галстук (смеется).