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Posted 18 апреля 2005,, 10:18

Published 18 апреля 2005,, 10:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы заявляют…

18 апреля 2005, 10:18
Опубликована заявка ФК «Салют-Энергия» на сезон 2005 года.
Сюжет
Футбол
Официальные лица:
 
Официальные лица
Дата
рождения
 Должность
Дата
заявки
Предыдущий
клуб
Сергеев Олег Вячеславович 29.03.1968 Старший тренер 13.04
Потрясаев Василий Николаевич 05.08.1953 Президент 13.04
Пашков Александр Александрович 02.03.1955 Вице-резидент 13.04
Прохоров Виктор Александрович 12.11.1954 Исполнительный директор, начальник команды 13.04 «Факел», Воронеж
Зайцев Сергей Владимирович 11.04.1960 Помощник руководителя по безопасности 13.04
Андреев Сергей Васильевич 16.05.1956 Главный тренер 13.04 «Ростсельмаш», Ростов-на-Дону
Голубцов Алексей Станиславович 08.04.1968 Администратор 13.04
Дроздов Эдуард Леонидович 02.10.1975 Врач 13.04
Морозов Виталий Юрьевич 29.04.1973 Массажист 13.04
Шевченко Владимир Александрович 10.04.1960 Видеооператор 13.04
Покутнев Григорий Алексеевич 20.02.1949 Пресс-атташе 13.04
 
Футболисты:
 
 
Футболисты
Дата
рожд.
 Рост Вес Поз.
Дата
заявки
Пред.
клуб
1 Андросов Сергей Вячеславович 18.02.1986 188 72 П 13.04
2 Беленов Александр Васильевич 13.09.1986 193 85 В 13.04
3 Бутырин Сергей Александрович 01.04.1987 180 67 З 13.04
4 Васильев Максим Юрьевич 02.09.1974 184 80 З 13.04 «Металлург» Липецк
5 Воробьев Андрей Александрович 27.03.1982 174 71 Н 13.04 «Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург
6 Глушко Александр Александрович 17.09.1979 170 70 П 13.04 «Немком» Краснодар
7 Гришин Александр Сергеевич 18.11.1971 183 80 П 13.04 «Луч-Энергия» Владивосток
8 Ермаков Игорь Васильевич 14.06.1977 178 74 П 13.04 «Балтика» Калининград
9 Желтоноженко Руслан Викторович 24.11.1976 184 82 В 13.04
10 Жирный Иван Васильевич 27.09.1983 176 62 З 13.04
11 Захаров Игорь Вячеславович 05.11.1975 182 75 З 13.04 «Воронеж» Воронеж
12 Ионов Константин Владимирович 29.03.1983 183 80 Н 13.04 «Сатурн» Егорьевск
13 Казаков Константин Андреевич 19.01.1984 182 71 П 13.04 ЦСКА Москва
14 Левников Кирилл Николаевич 11.02.1984 184 78 З 13.04 «Псков-2000» Псков
15 Милованов Федор Владимирович 06.03.1979 189 84 Н 13.04 «Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург
16 Оноприенко Евгений Владимирович 14.03.1978 183 79 П 13.04
17 Правкин Сергей Николаевич 20.01.1980 190 85 В 13.04 «Динамо» Ставрополь
18 Пушкарев Антон Владимирович 01.06.1985 173 68 Н 13.04 ЦСКА Москва
19 Сафронов Виталий Анатольевич 06.06.1973 176 72 Н 13.04 «Факел» Воронеж
20 Соловьев Олег Николаевич 13.08.1973 185 80 П 13.04 «Видное» Видное
21 Тимашов Вячеслав Дмитриевич 18.04.1976 175 70 З 13.04 «Металлург» Красноярск
22 Фурсин Никита Владимирович 09.03.1983 189 78 П 13.04 «Авангард» Курск
23 Юнусов Марат Анварович 16.03.1978 193 86 З 13.04 «Мосэнерго» Москва
24 Яцко Александр Владимирович 18.11.1978 175 70 П 13.04 «Воронеж» Воронеж
 
Официальный сайт ФК «Салют-Энергия»
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