Белгородцы заявляют…

Posted 18 апреля 2005,, 10:18
Published 18 апреля 2005,, 10:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
|Официальные лица
|
Дата
рождения
|Должность
|
Дата
заявки
|
Предыдущий
клуб
|Сергеев Олег Вячеславович
|29.03.1968
|Старший тренер
|13.04
|Потрясаев Василий Николаевич
|05.08.1953
|Президент
|13.04
|Пашков Александр Александрович
|02.03.1955
|Вице-резидент
|13.04
|Прохоров Виктор Александрович
|12.11.1954
|Исполнительный директор, начальник команды
|13.04
|«Факел», Воронеж
|Зайцев Сергей Владимирович
|11.04.1960
|Помощник руководителя по безопасности
|13.04
|Андреев Сергей Васильевич
|16.05.1956
|Главный тренер
|13.04
|«Ростсельмаш», Ростов-на-Дону
|Голубцов Алексей Станиславович
|08.04.1968
|Администратор
|13.04
|Дроздов Эдуард Леонидович
|02.10.1975
|Врач
|13.04
|Морозов Виталий Юрьевич
|29.04.1973
|Массажист
|13.04
|Шевченко Владимир Александрович
|10.04.1960
|Видеооператор
|13.04
|Покутнев Григорий Алексеевич
|20.02.1949
|Пресс-атташе
|13.04
|№
|Футболисты
|
Дата
рожд.
|Рост
|Вес
|Поз.
|
Дата
заявки
|
Пред.
клуб
|1
|Андросов Сергей Вячеславович
|18.02.1986
|188
|72
|П
|13.04
|2
|Беленов Александр Васильевич
|13.09.1986
|193
|85
|В
|13.04
|3
|Бутырин Сергей Александрович
|01.04.1987
|180
|67
|З
|13.04
|4
|Васильев Максим Юрьевич
|02.09.1974
|184
|80
|З
|13.04
|«Металлург» Липецк
|5
|Воробьев Андрей Александрович
|27.03.1982
|174
|71
|Н
|13.04
|«Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург
|6
|Глушко Александр Александрович
|17.09.1979
|170
|70
|П
|13.04
|«Немком» Краснодар
|7
|Гришин Александр Сергеевич
|18.11.1971
|183
|80
|П
|13.04
|«Луч-Энергия» Владивосток
|8
|Ермаков Игорь Васильевич
|14.06.1977
|178
|74
|П
|13.04
|«Балтика» Калининград
|9
|Желтоноженко Руслан Викторович
|24.11.1976
|184
|82
|В
|13.04
|10
|Жирный Иван Васильевич
|27.09.1983
|176
|62
|З
|13.04
|11
|Захаров Игорь Вячеславович
|05.11.1975
|182
|75
|З
|13.04
|«Воронеж» Воронеж
|12
|Ионов Константин Владимирович
|29.03.1983
|183
|80
|Н
|13.04
|«Сатурн» Егорьевск
|13
|Казаков Константин Андреевич
|19.01.1984
|182
|71
|П
|13.04
|ЦСКА Москва
|14
|Левников Кирилл Николаевич
|11.02.1984
|184
|78
|З
|13.04
|«Псков-2000» Псков
|15
|Милованов Федор Владимирович
|06.03.1979
|189
|84
|Н
|13.04
|«Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург
|16
|Оноприенко Евгений Владимирович
|14.03.1978
|183
|79
|П
|13.04
|17
|Правкин Сергей Николаевич
|20.01.1980
|190
|85
|В
|13.04
|«Динамо» Ставрополь
|18
|Пушкарев Антон Владимирович
|01.06.1985
|173
|68
|Н
|13.04
|ЦСКА Москва
|19
|Сафронов Виталий Анатольевич
|06.06.1973
|176
|72
|Н
|13.04
|«Факел» Воронеж
|20
|Соловьев Олег Николаевич
|13.08.1973
|185
|80
|П
|13.04
|«Видное» Видное
|21
|Тимашов Вячеслав Дмитриевич
|18.04.1976
|175
|70
|З
|13.04
|«Металлург» Красноярск
|22
|Фурсин Никита Владимирович
|09.03.1983
|189
|78
|П
|13.04
|«Авангард» Курск
|23
|Юнусов Марат Анварович
|16.03.1978
|193
|86
|З
|13.04
|«Мосэнерго» Москва
|24
|Яцко Александр Владимирович
|18.11.1978
|175
|70
|П
|13.04
|«Воронеж» Воронеж