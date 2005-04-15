На Белгородчине самые дешёвые стройматериалы

Дешевле был и сахар-песок – 16,99 руб., тогда как в соседних областях цена колебалась в пределах 17,33 -18,53 руб.

Анализ статистических данных показал, что цены на многие виды строительных материалов на Белгородчине также значительно ниже, чем в соседних регионах. Этот фактор имеет большое значение в весенне-летний период, когда реализация губернаторской программы развития индивидуального жилищного строительства вступает в свою активную фазу.