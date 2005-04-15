На Белгородчине самые дешёвые стройматериалы

Posted 15 апреля 2005,, 14:33
Published 15 апреля 2005,, 14:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Так, цена на свинину бескостную составила 156,25 руб. за килограмм (у соседей дороже на 4,7% -13,3%), на говядину бескостную – 138,86 руб.
Самыми низкими по ЦЧР в Белгородской области являются также цены на молочную продукцию. Стоимость молока разливного составила 10.63 руб. за 1 литр (в Воронежской области – 13,27 руб., в Курской – 11,71 руб.).
Дешевле был и сахар-песок – 16,99 руб., тогда как в соседних областях цена колебалась в пределах 17,33 -18,53 руб.
Анализ статистических данных показал, что цены на многие виды строительных материалов на Белгородчине также значительно ниже, чем в соседних регионах. Этот фактор имеет большое значение в весенне-летний период, когда реализация губернаторской программы развития индивидуального жилищного строительства вступает в свою активную фазу.
Так, цена на кирпич красный (за 1 000 шт.) в Белгородской области – 2279,61 руб., в Воронежской – 3859,71 руб., в Курской – 2756,81 руб., в Липецкой – 5477,23 руб., в Тамбовской – 3000,00 руб.
Цена 10 плиток шифера у нас составляет 355,23 руб., в Воронежской области – 411,05 руб., в Курской – 426,50 руб., в Липецкой – 438,71 руб.