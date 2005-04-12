Таким образом, собранная сумма составила 54,3 процента от взятых обязательств. А ряд районов уже перешагнул стопроцентную отметку вложенных средств, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области. Среди них Грайворонский, Красненский, Краснояружский и Чернянский районы. Новооскольский район давно перевыполнил взятые на себя обязательства по сбору средств на 150 процентов. Как отмечают специалисты управления, во всех этих территориях смогли так провести агитационную и организационную работу, что опередили даже районы, имеющие более развитую экономику за счет работы крупных предприятий.