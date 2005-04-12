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Posted 12 апреля 2005,, 06:15

Published 12 апреля 2005,, 06:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ряд районов уже перешагнул стопроцентную отметку вложенных средств

12 апреля 2005, 06:15
По данным управления социальной защиты населения области, на 8 апреля в фонд благотворительного марафона «Белогорье - творцам Великой Победы» поступило 54 305 650 рублей, из них около пятидесяти миллионов находится на счетах районов.

Таким образом, собранная сумма составила 54,3 процента от взятых обязательств. А ряд районов уже перешагнул стопроцентную отметку вложенных средств, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области. Среди них Грайворонский, Красненский, Краснояружский и Чернянский районы. Новооскольский район давно перевыполнил взятые на себя обязательства по сбору средств на 150 процентов. Как отмечают специалисты управления, во всех этих территориях смогли так провести агитационную и организационную работу, что опередили даже районы, имеющие более развитую экономику за счет работы крупных предприятий.

А вот в Ровеньском районе пока собрано лишь 23 процента от запланированной суммы. Это самый низкий показатель. Среди отстающих также город Белгород (38%), Губкинский (40%), Шебекинский (44,6 %) и Старооскольский (45, 7%) районы.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Губернатор#Марафон#Творцам великой победы#Агитационная работа
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