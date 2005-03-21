Патриарх Алексий II благословил предварительный план торжеств к юбилею Иоасафа Белгородского

В рамках духовно-просветительского блока запланировано проведение различных конкурсов и вечеров, спектаклей и походов, посвящённых юбилеям. Так, в конце учебного года во всех учебных учреждениях города и области пройдут конкурсы детского творчества и конкурсы исследовательских работ среди учащихся и студентов на темы, связанные с жизнью и деятельностью Святителя. В сентябре будут подведены итоги конкурса на написание лучшей музыки на слова ежечасной молитвы Свт. Иоасафа и гимна Святителю, и в сентябре же состоится открытие и освящение Иоасафовского зала при образовательно-методическом центре «Преображение» в Белгороде и музыкально-образовательного просветительского центра для детей из мелообспеченных семей – в Губкине.