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Posted 21 марта 2005, 13:00

Published 21 марта 2005, 13:00

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Патриарх Алексий II благословил предварительный план торжеств к юбилею Иоасафа Белгородского

21 марта 2005, 13:00
2005 год для Белгородской области ознаменуется 300-летием со дня рождения Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Подготовка к этой знаменательной дате уже начата. Сегодня, 21 марта, в здании администрации области состоялось первое заседание оргкомитета, на котором был озвучен примерный план мероприятий и торжеств.

На заседании оргкомитета присутствовал заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин, владыка Иоанн, представители духовенства, а также главы ведомств, ответственных за подготовку к юбилейной дате.

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, предваряя детальное обсуждение плана, сообщил, что комплекс мероприятий, приуроченный к 300-летию Святителя Иоасафа, 10 марта, в ходе встречи со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был одобрен и получил высочайшее благословение. Более того, Святейший Патриарх выразил желание посетить Белгородскую область в период торжеств, тем самым придав особое значение намечающемуся событию.

Ожидается, что в мае, по окончании празднеств, посвящённых 60-летию Великой Победы, график будет окончательно утверждён, но начинать вести подготовку необходимо уже сегодня, т.к. «чем раньше мы начнём говорить об этом, тем лучше подготовимся, тем больше людей примет участие в торжествах», - подчеркнул владыка.

Примерный план подготовки и проведения торжеств 28 февраля был утверждён на заседании Епархиального Совета и состоит из трёх тематических блоков: богослужебного, духовно-просветительского и издательского. Учитывая, что 2005 год является юбилейным также с точки зрения 10-летия возрождения Белгородской и Старооскольской епархии, мероприятия, посвящённые обеим датам, было решено объединить.

Уже в мае на въезде во все населённые пункты области начнётся установка поклонных крестов с памятной надписью, которые будут ограждать жителей поселений от бед и несчастий.

С мая по сентябрь епархией совместно с Управлением по делам молодёжи и Управлением образования и науки будут организованы различные паломнические поездки по местам, связанным с жизнью и деятельностью Святителя Иоасафа (по Белгородской области, Украине, Москве, Санкт-Петербургу, Курску).

Традиционно, в преддверии праздника (19 августа, 16 сентября) крестный ход с мощами Святителя Иоасафа пройдёт по Белгороду от Преображенского до Николо-Иоасафовского собора и обратно.

17 сентября на Соборной площади состоится главное богослужение – крестный ход с мощами и святынями епархии прибудет на площадь, где и состоится Божественная Литургия. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн не исключает возможного присутствия на богослужении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, график его визита в дальнейшем будет дополнительно согласован и утверждён.

В рамках духовно-просветительского блока запланировано проведение различных конкурсов и вечеров, спектаклей и походов, посвящённых юбилеям. Так, в конце учебного года во всех учебных учреждениях города и области пройдут конкурсы детского творчества и конкурсы исследовательских работ среди учащихся и студентов на темы, связанные с жизнью и деятельностью Святителя. В сентябре будут подведены итоги конкурса на написание лучшей музыки на слова ежечасной молитвы Свт. Иоасафа и гимна Святителю, и в сентябре же состоится открытие и освящение Иоасафовского зала при образовательно-методическом центре «Преображение» в Белгороде и музыкально-образовательного просветительского центра для детей из мелообспеченных семей – в Губкине.

Крестный ход и конференция с участием духовенства епархии и воспитанников Духовной семинарии пройдёт в октябре на родине Святителя, в г. Прилуки Черниговской области.

Кроме того, с мая по декабрь силами Духовно-просветительского Центра г. Грайворон запланирована организация выездных концертов по отдалённым сёлам области, а уже с марта протоиерей Олег Кобец возглавит раскопки на месте Троицкого собора с целью обнаружения пещерки, в которой был захоронен Святитель Иоасаф.

В августе при содействии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на средства Фонда им. Андрея Рублёва на месте захоронения Святителя будет возведён памятный храм-часовня.

Издательский блок включает в себя изготовление сувенирной, книжной и видеопродукции с целью всестороннего освещения юбилейных дат. Помимо изготовления фотоальбома храмов епархии и производства фильма об истории епархии и Святителе Иоасафе, планируется написание иконы с ликом Святителя для всех благочиний, изготовление лампад к мощам, издание истории епархии и специального путеводителя по паломническому маршруту и др. мероприятия. Планов и пожеланий настолько много, что требуется время для того, чтобы преобразовать их в чёткий план и соотнести с определёнными датами.

#Новости#300-летие иоасафа#План мероприятий#Подготовка к юбилею#Владыка иоанн#Общество#Денис Объедкин
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