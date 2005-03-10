Трёхстороннее соглашение обеспечит социальный мир и стабильность

Целью этого соглашения является создания на основе принципов социального партнёрства необходимых условий формирования единого социально-экономического пространства, соблюдения законных прав и интересов работников, социального мира и стабильности на территории ЦФО.



В соглашении сказано, что стороны его подписавшие признают необходимым заключение отраслевых, региональных, территориальных соглашений по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в субъектах РФ, муниципальных образованиях, коллективных договоров в организациях округа, в пределах своей компетенции принимают меры, направленные на обеспечение их реализации, оказывают всестороннее содействие в развитии социального партнёрства на всех уровнях.

Срок действия этого документа – три года. Обязательства соглашения минимальные. Они должны быть дополнены и развиты региональными трёхсторонними соглашениями. В региональные соглашения будут включены конкретные показатели увеличения объёма промышленного и сельскохозяйственного производства.

Органы власти, работодатели совместно с профсоюзами выработают и реализуют меры поддержки отечественных товаропроизводителей всех форм собственности, развития межрегиональных хозяйственных связей, создания межрегиональной товаропроводящей сети, формирования реестров предприятий и производимой ими продукции.

Среди обязательств сторон также постоянный контроль за своевременной и полной выплатой заработной платы и социальных отчислений на предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Не менее важное место отводиться согласованной политике в области развития культуры, спорта, туризма, организации детского и семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-культурных, санаторных объектов на территории округа сообщает пресс-центр губернатора области.

В непосредственных обязательствах администраций и работодателей – принятие согласованных мер по недопущению опережающего роста тарифов на услуги ЖКХ в сравнении с ростом зарплаты в ходе проведения жилищной реформы.

Непосредственно профсоюзы будут контролировать то, насколько в организациях соблюдаются законодательства о труде, занятости, охране труда и социальной защите.