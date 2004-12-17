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Posted 17 декабря 2004,, 07:05

Published 17 декабря 2004,, 07:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

46 процентов краснояружских старшеклассников ведут здоровый образ жизни

17 декабря 2004, 07:05
Специалисты управления образования администрации Краснояружского района провели исследование в школах, решив выяснить, в какой из них самые здоровые воспитанники. Особое внимание, по понятным причинам, обращалось на старшеклассников.

В результате, лишь 46 процентов из них ведут здоровый образ жизни и то, как выяснилось, по причине плохого материального положение. Девять образовательных учреждений сравнили уровень физической подготовки старшеклассников, методом практического тестирования (прыжки в длину с места, бег на 30 метров, подтягивание). В двух школах (из девяти проверенных) самый высокий уровень подготовки – 59 и 48 процентов от необходимой нормы. В остальных учебных заведениях показатели гораздо ниже. Одна из выявленных причин - недостаточная квалификация специалистов.
По итогам этих исследований была проведена коллегия при главе местного самоуправления Краснояружского района, на которой было решено разработать систему по укреплению и сохранению здоровья школьников. Уже сейчас во всех проверенных учебных заведениях ликвидированы нарушения в расписании школьников, введены 3 урока физической культуры, оборудованы спортивные площадки для занятий на свежем воздухе, проводятся традиционные физкультурно-оздоровительные мероприятия, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Политика#Здоровье#Мария#Краснояружский район#Образовательные учреждения#Старшеклассники
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