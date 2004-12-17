46 процентов краснояружских старшеклассников ведут здоровый образ жизни

В результате, лишь 46 процентов из них ведут здоровый образ жизни и то, как выяснилось, по причине плохого материального положение. Девять образовательных учреждений сравнили уровень физической подготовки старшеклассников, методом практического тестирования (прыжки в длину с места, бег на 30 метров, подтягивание). В двух школах (из девяти проверенных) самый высокий уровень подготовки – 59 и 48 процентов от необходимой нормы. В остальных учебных заведениях показатели гораздо ниже. Одна из выявленных причин - недостаточная квалификация специалистов.

По итогам этих исследований была проведена коллегия при главе местного самоуправления Краснояружского района, на которой было решено разработать систему по укреплению и сохранению здоровья школьников. Уже сейчас во всех проверенных учебных заведениях ликвидированы нарушения в расписании школьников, введены 3 урока физической культуры, оборудованы спортивные площадки для занятий на свежем воздухе, проводятся традиционные физкультурно-оздоровительные мероприятия, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.